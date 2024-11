Sanremo Giovani 2024, i semifinalisti della seconda puntata

Seconda puntata di Sanremo Giovani 2024 e tre nuovi semifinalisti decretati. Nella logica spietata del “gioco” diviso in battle, ovvero duelli da “dentro o fuori” di quello che è una sorta di talent show per decretare i quattro artisti che si esibiranno nella categoria Nuove Proposte sul palco del Festival di Sanremo 2025 non c’è spazio per i sentimentalismi.

Semmai per i giudizi insindacabili della Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia. Con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda.

E così dopo Tancredi, Mew e Mazzariello, che erano usciti vincitori dalla prima puntata di Sanremo Giovani 2024, a qualificarsi per la semifinale del 10 dicembre nella seconda puntata, quella andata in onda il 19 novembre in seconda serata su Raidue e condotta ancora da Alessandro Cattelan, sono stati Grelmos, Selmi e Settembre. Che durante la gara hanno avuto la meglio rispettivamente su Rea, Ciao Sono Vale e Moska Drunkard. Scontri difficili da giudicare da parte della Commissione, tutte esibizioni valide, coinvolgenti ed emozionanti.

La finalissima del talent show andrà in onda in prima serata su Raiuno il 18 dicembre. Mancano quindi ancora altre due puntate di selezione, oltre poi alla semifinale.