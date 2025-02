Olly e Achille Lauro vincono il Sanremo dei social nella prima serata

Sanremo, 12 febbraio 20205 – Olly e Achille Lauro sono stati gli artisti che hanno più tenuto vivo il rapporto con i follower durante la prima serata del Festival. Il primo ha pubblicato 71 post tra tutte le piattaforme considerate dall’analisi (Facebook, Instagram, X e TikTok), mentre il secondo si è fermato a 23 (comunque un numero alto, considerando che al terzo posto, per questo parametro, ci sono Michielin e Gabbani con 14 post ciascuno).

Italian singer Olly on stage of the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 11 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/ETTORE FERRARI

Olly è anche l’artista che ha collezionato la migliore performance alla voce crescita follower (+69.961) – seguito anche in questo caso da Achille Lauro che ne ha acquisiti 24mila – ed è al secondo posto per interazioni totali (448.938), subito dietro a Fedez che ne ha portate a casa 521.623 ma avendo molti più follower (oltre 25 milioni contro i 750mila di Olly). Al terzo posto per interazioni troviamo Irama (339.350), seguito da Rose Villain (317.257).

All’esame della prima serata, Sanremo conferma i numeri della crescita social: l’anno scorso aveva conquistato 146.540 follower in più, di cui 105mila su Instagram (+9,56%) e 29mila su TikTok (+7,85%): quest’anno il totale si è fermato a 94mila, di cui 45mila su IG, ma cresce di più su TikTok (+35mila) e, soprattutto, crescono le interazioni: 3 milioni e 568mila, quando nel 2024, sempre in occasione del primo giorno, erano state 2 milioni e 947mila di cui, però, 2 milioni e 248mila su Instagram, mentre quest’anno Instagram e TikTok si sono pressoché eguagliate (1 milione e 599mila la prima e 1 milione e 462 mila la seconda). Tutto risponde anche alla super produzione di contenuti: nelle ultime 24 ore, gli account del Festival hanno pubblicato 263 post.

Nel confronto generale tra la prima serata del Festival 2024 e quello appena cominciato, si registra una maggiore presenza degli artisti sui social (268 post pubblicati contro i 217 dello scorso anno) e 3,23 milioni di interazioni (contro le 2,9 milioni della prima serata del 2024). In totale, i cantati in gara hanno ottenuto 301.978 nuovi follower (contro i 264.896 del 2024).

Sul web sono stati condivisi 570.700 post su Sanremo 2025, con un sentiment al 27.3% positivo, al 59,7% neutro e al 13% negativo. A parlare di Sanremo sul web sono state soprattutto le donne (64,5%) e i giovani (43,8% utenti di età tra 18 e 24 anni, 47,3% utenti di età tra 25 e 34 anni, 7,5% utenti di età tra 35 e 44 anni, 1,1% utenti di età tra 45 e 54 anni).

Modesto l’ingresso di Carlo Conti nella scena social: appena 2 post, una crescita di 6mila follower (leggermente meno di Gerry Scotti, che ne ha guadagnati 6.600, mentre Antonella Clerici si è fermata a circa la metà) e 57mila interazioni.

Le discussioni su X hanno evidenziato le seguenti tendenze: grande apprezzamento per Simone Cristicchi e per Fedez (sorpresa per una canzone piaciuta inaspettatamente), poi per Giorgia (la sua voce VS chi usa l’autotune). È stata, invece, criticata l’iniziativa del duetto tra le cantanti palestinese/israeliana: la critica più frequente è che Sanremo abbia provato a normalizzare l'occupazione (parlando genericamente di guerra). Gli utenti hanno espresso nostalgia per Amadeus e Fiorello, giudicando il Festival piuttosto noioso e criticando Carlo Conti per essere stato sbrigativo e per l’assenza di gag. Molti hanno espresso la sensazione che la serata sia stata “salvata” da Gerry Scotti, “vero" conduttore che rompe un po' la scaletta.

Piattaforme: Instagram si conferma la piattaforma dove si muove di più l’evento: qui viene pubblicato il maggior numero di post e si registra il maggior numero di interazioni ai contenuti degli artisti (2 milioni e 658mila dei 3 milioni e 234mila totali).

Web: la maggior parte delle ricerche su Google si sono concentrate su Sanremo (soprattutto sulla classifica); dopo un intermezzo sul calcio, le ricerche più numerose hanno riguardato Jovanotti (200mila tra altezza, cachet, età, figlia), Raiplay (200mila), Cristicchi (100mila) Rose Villain (100mila tra “incinta” e Si na pret) e Antonella Clerici. Tra i cantanti sono stati cercati anche Elodie, Achille Lauro, Fedez, Olly e Brunori Sas.

Hashtag su X delle ultime 24 ore: Sanremo2025 - 542.400 post; Carlo Conti - 50mila; Jovanotti - 28mila; Giorgia - 25mila; Olly - 23mila; Simone Cristicchi - 21mila; Fedez - 20 mila; Noemi - 18mila; Gaia 17mila; Elodie 16mila; Achille Lauro 14mila.