Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2025: leggera flessione rispetto alla prima

Sanremo, 13 febbraio 2025 – La seconda serata del festival di Sanremo 2025, ha raggiunto – secondo la total audience rilasciata da Auditel – 11.700.000 spettatori e il 64,5% di share.

Gli ascolti della prima serata avevano totalizzato 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.

Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all'anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva (da quest’anno i dati tengono conto anche di chi segue il Festival attraverso Internet su tablet e smartphone).

Gli ascolti premiano la seconda serata di Sanremo condotta da Carlo Conti con Bianca Balti, Nino Frassica e Malgioglio

Ma nel 2024 l'ascolto medio della seconda serata, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.361.000 spettatori con il 60.1%. Nel 2023 l'ascolto medio della seconda serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.545.000 spettatori con il 62,3% di share, nel 2022 di 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share, nel 2021 di 7.585.000 spettatori con il 42.1% di share, nel 2020 di 9.693.000 spettatori co il 53.3% di share.

Una flessione della seconda serata rispetto alla prima è generalmente fisiologica nella storia del Festival. In particolare per l’attesa della prima serata (dove si sono esibiti tutti i big rispetto alla metà della seconda puntata).

Come detto la prima serata era stata seguita martedì da 12 milioni 600mila telespettatori pari al 65.3% di share. Nel 2024 la seconda serata del festival di Amadeus ottenne un ascolto medio - ma calcolato esclusivamente in base alla fruizione televisiva - di 10 milioni 361mila spettatori pari al 60.1% di share. Dati, come detto, non confrontabili direttamente con quelli di quest'anno: il campione della total audience comprende infatti anche chi segue la tv in diretta sui cosiddetti small screen, cioè pc, smartphone e tablet.

Nel 2023 la seconda puntata del Festival di Sanremo era stata seguita da 10.545.000 spettatori, pari al 62,3% di share. Nel dettaglio, la prima parte della serata aveva conquistato 14.087.000 spettatori, corrispondenti al 61.07% di share; mentre la seconda 6.281.000 spettatori, per il 65.72% di share. Il picco di ascolto era stato registrato alle 21.42 con 16 milioni 693mila (durante l'esibizione di Morandi), quello di share all'1.24 con il 71.2 per cento.

Nel 2022 la seconda puntata del festival era stata seguita in media da 11 milioni 320 mila spettatori, pari al 55,8% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 13 milioni 572 mila spettatori, pari al 55,3% di share. La seconda parte era stata seguita da 7 milioni 307 mila spettatori, con il 57,4% di share.

Nel 2021, anno della pandemia, la seconda puntata della gara canora aveva tenuto incollati alla tv 7 milioni e 586 mila spettatori in media, pari al 42,1% di share. Andando a vedere il dettaglio, la prima parte aveva raccolto in media 10 milioni e 113 mila spettatori, con il 41,2% di share. La seconda parte invece ha avuto una media di 3 milioni e 966 mila spettatori, pari al 45,7% di share. Nel 2020, primo show a firma Amadeus, gli spettatori davanti alla tv per la seconda serata del Festival erano in media 9 milioni e 693 mila spettatori, pari al 53,3% di share.