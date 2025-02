Sanremo al via. “La forza è stare insieme”. Ma Carlo deve fare i Conti con la nuova onda di gossip

Sanremo, 10 febbraio 2025 – Venite in pace, la messa è iniziata. Mentre Amadeus venne soprannominato da Fiorello “lo swiffer delle polemiche”, si potrebbe dire che Carlo Conti è l’idraulico liquido delle stesse. Ogni tentativo di provocarlo si liquefa all’istante. Per dire: lo spirito del 75° Festival che va a iniziare stasera è ecumenico. “Delle passate edizioni mi erano rimasti impressi due momenti: l’ospitata di Sammy Basso e quella di Ezio Bosso, infatti apriremo con un omaggio dedicato a lui. Bosso aveva detto: “La musica come la vita si fa in un modo solo. Insieme“”. Per questo ha voluto accanto a sé due amici: Antonella Clerici (Lei: “Mi ha chiamato tardi, a metà gennaio, ci vediamo spesso ma non me ne aveva mai parlato prima”) e Gerry Scotti (Conti: “È nata un’amicizia quando entrambi eravamo ricoverati per il Covid, ci facevamo coraggio a vicenda”). Carlo, brillante e modesto: “Non sono geloso. Ci saranno momenti in cui sul palco staranno solo loro. Avrei voluto un quarto amico che purtroppo non c’è più: Fabrizio Frizzi.”

Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti

Caro Conti, come eviterà l’ondata di gossip che investe alcuni cantanti, soprattutto quelli giovani? “Con la scaletta e l’intelligenza. Come ho già detto, faccio il Festival di Sanremo, non Sanremo Island”. Purtroppo per lui, ieri sera è andata in onda su Youtube la quinta puntata di Falsissimo, la serie di Fabrizio Corona (purtroppo ce ne dobbiamo occupare). Dopo quella dedicata ai tradimenti di Fedez, il buon Corona si è occupata di quelli della consorte (per par condicio, dice lui). Il primo sarebbe avvenuto con Achille Lauro: “Mentre Fedez era via, lei va a una festa con Achille Lauro poi torna a casa dove consumano. Come lo scopre Fedez? Dai messaggi cancellati sul suo cellulare. La stessa Chiara, dopo la separazione, ammette la colpa con l’ex marito”. Ma non basta. Perché – sempre secondo Corona, quindi regoliamoci – Chiara Ferragni avrebbe avuto una seconda liasion con Naska (altro giovane cantante). Infatti, dice Corona, a una festa di Tony Effe scoppia la lite Naska-Fedez. A rivelarlo è un amico (anonimo) di Naska stesso, mentre l’artista – al telefono con Corona – nega. Ma, sorprendentemente, la conferma arriva da Fedez stesso che, in una telefonata proprio con Corona (la cui registrazione è stata diffusa nella puntata) dice: “Di Naska non te l’ho detto io, come fai a saperlo?” Patapumfete.

Chiusa la parentesi gossip, torniamo al Festival vero e proprio. Perché Sanremo è Sanremo, ma di chi è Sanremo? L’ipotesi, ventilata nei mesi scorsi dopo la pronuncia del Tar che imponeva un bando per l’assegnazione della rassegna, viene elegantemente ma fermamente scartata da Gerry: “Come spia abbastanza inserita dentro Mediaset posso dirvi che è più facile che io conduca il Festival piuttosto che il Festival vada a Mediaset. L’ultima volta che ho parlato con l’amministratore delegato (Piersilvio Berlusconi, ndr) mi ha detto che lui il Festival lo vede bene in Rai. E Anch’io”. In azienda non ho mai sentito un’ipotesi del genere”. Intanto sia Rai che Comune di Sanremo hanno presentato appello contro la sentenza. Polemiche laterali: l’uso dell’autotune, concesso ma solo in certi limiti. Conti: “Ormai questo strumento fa parte di molte canzoni. Dobbiamo restare al passo con i tempi”.

Arriva la domanda a bruciapelo, chissà che avrebbe combinato Amadeus: Vi dichiarate antifascisti? Conti non ha esitazioni: “Certo, che problema c’è? Dobbiamo essere grati ai nostri padri e ai nostri nonni che si sono sacrificati per la libertà di cui godiamo oggi”. Si accoda Scotti: “Ho avuto metà famiglia fucilata dai fascisti...”

Ascolti, ascolti: tremano un po’ le gambe? Conti pattina con disinvoltura sul ghiaccio sottile. “I risultati di Amadeus sono imbattibili, cercherò di eguagliare i miei. Ma i dati di ascolto non mi interessano, mi sveglierò tardi senza saperli”.