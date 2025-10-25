Sanremo 2026, Dopofestival a Nicola Savino

Milano, 25 ottobre 2025 - Nicola Savino condurrà il Dopofestival di Sanremo 2026. A investire ufficialmente il conduttore è stato l’attuale padrone di casa del Festival, Carlo Conti. Che dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, durante una conversazione con il direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Aldo Vitali ha annunciato: "Il Dopofestival lo farà Nicola Savino, che a gennaio presenterà anche quattro puntate speciali di Tali e Quali".

“Questo è il momento più difficile, quello in cui dico ‘questa canzone sì, questa no’, è come completare un puzzle, un bouquet di fiori per capire quali colori e sapori ci stanno – ha aggiunto Carlo Conti -. Sento molto questa responsabilità. Una volta fatto questo, inizia la parte televisiva, ed è tutto più semplice. Annunciate le canzoni penso a come impostare le serate".

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha poi confermato le date della manifestazione, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 per lasciare spazio prima alle Olimpiadi Milano-Cortina, e ha annunciato che i cantanti in gara fra i Big potrebbero essere più di 26, forse 28.

Con l’ufficialità della conduzione di Nicola Savino sono stati annunciati tutti i principali conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo: Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, Nicola Savino il Dopofestival. Chissà se ci sarà spazio per qualche volto femminile insieme a loro.

E i concorrenti? In linea teorica, e secondo il regolamento di Sanremo 2026, i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival potranno essere annunciati da Carlo Conti dal 23 novembre in avanti. L’attesa, quindi, potrebbe finire tra un mese.