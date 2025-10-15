Sanremo 2026: le anticipazioni sui cantanti in gara. La lista con i nomi più papabili

Manca ancora qualche mese all'inizio di Sanremo 2026 eppure iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui nomi degli artisti che potrebbero salire sul palco dell'Ariston il prossimo anno. Non c'è alcuna ufficialità ma l'elenco diffuso da Adnkronos sembra abbastanza plausibile in quanto decisamente variegato.

Un gruppo eterogeneo

Nell'elenco dei presunti partecipanti a Sanremo 2026 ci sono alcune vecchie glorie come Patty Pravo, Donatella Rettore o Fausto Leali; giovanissimi come Settembre o Trigno; graditi ritorni come Angelina Mango e Sangiovanni (entrambi lontani per un po' dalle scene), rivelazioni recenti come La Nina e artisti che sarebbero al loro primo Sanremo come Tommaso Paradiso.

Tra i concorrenti possibili ci sono anche coppie che sarebbero pronte a un duetto: Fedez e Marco Masini – già insieme lo scorso anno nella serata dei duetti – o Madame e Tiziano Ferro, che hanno già duettato nel 2023 sul pezzo 'Destinazione Male'.

Nella lista dei nomi compaiono anche California, ex parte del duo dei Coma_Cose e fresca di separazione – artistica e privata – da Fausto Lama, e Tommy Cash, diventato famoso in Italia per la hit 'Espresso macchiato' con cui ha partecipato all'Eurovision 2024 in rappresentanza dell'Estonia.

Ecco chi potrebbe vedere sul palco dell'Ariston