Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Roma, 16 ottobre 2025 – Capisci che è davvero autunno quando cominciano a susseguirsi gli annunci al Tg1 del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Ed eccoci, oggi giovedì 16 ottobre, con l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 20.

Un classicone inaugurato da Amadeus e portato avanti da Carlo Conti. Un classicone che ormai è diventato un grande appuntamento atteso da milioni di fan del Festival di Sanremo: l’annuncio stesso dell’annuncio diventa virale sul web nel giro di pochi minuti.

In attesa di conoscere il contenuto dall’annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2026, oggi è stato diffuso il “nuovo” regolamento della manifestazione. Che di fatto ricalca in grandissima parte quello che ha governato la passata edizione dell’evento che si svolgerà nell’ultima settimana di febbraio al Teatro Ariston in diretta su Raiuno.

Due le novità principali: una riguarda la serata delle Cover, nella quale non sarà più prevista la possibilità di vedere duetti composti da due concorrenti già in gara. Tradotto: niente più Noemi con Tony Effe ed Elodie con Achille Lauro, come era avvenuto a Sanremo 2025.

La seconda novità è sull’Eurovision Song Contest. “L’artista vincitore di Sanremo 2026 (o altro artista scelto dal Direttore Artistico in accordo con Rai) sarà designato da Rai a rappresentare l’Italia all’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest – si legge nel regolamento diffuso ufficialmente dalla Rai -. L’effettiva partecipazione all’Eurovision è comunque subordinata all’ammissione da parte di EBU, European Broadcasting Union, sulla base dei criteri indicati nelle Rules, tra cui anche quelli relativi ai testi delle canzoni. Gli artisti interessati all’eventuale partecipazione all’Eurovision e le rispettive case discografiche saranno tenuti a consegnare preventivamente a Rai – nelle tempistiche che saranno da quest’ultima indicate sulla base delle esigenze produttive della manifestazione – il modulo di accettazione alla partecipazione alla predetta manifestazione debitamente firmato. La sottoscrizione del modulo comporterà l’accettazione e l’impegno al rispetto sia delle previsioni contenute nel Code of Conduct sia delle indicazioni del Capo Delegazione adottate in base al Duty of Care Guidance. Nel caso in cui EBU non ammetta la partecipazione all’Eurovision dell’artista vincitore di Sanremo 2026, ovvero qualora l’artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, Rai designerà il rappresentante l’Italia secondo l’ordine della classifica finale del Festival, senza che il suddetto artista o la sua casa discografica abbiano nulla a pretendere”.