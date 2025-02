Sanremo 2025, a Simone Cristicchi il primo riconoscimento: vince il Premio Lunezia

Simone Cristicchi premiato al Festival di Sanremo 2025. Il testo della canzone ‘Quando sarai piccola’ è di quelli che colpiscono, che danno un pugno nello stomaco e lasciano un segno indelebile nell’anima. E infatti proprio al cantautore romano è stato attribuito il 30esimo Premio Lunezia dalla Commissione composta dal patron Stefano De Martino, i membri della Commissione del Premio Lunezia 2025 sono Giuseppe Anastasi, Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D'Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Dario Salvatori, Lorenzo Varese e Savino Zaba.

"Nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera di Simone Cristicchi - ha spiegato il patron Stefano De Martino -. Il suo è un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di Simone Cristicchi”.

“Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano" ha aggiunto il critico musicale Dario Salvatori.

Un testo che commuove, quello di ‘Quando sarai piccola’. E un tema che riguarda non soltanto in prima persona il cantautore stesso, ma anche milioni di persone in tutta Italia.