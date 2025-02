Grande Fratello e C’è Posta per te vanno in onda? Come cambia la programmazione Mediaset e Rai per il Festival di Sanremo

Sta per cominciare la “Settimana Santa” della tv italiana, quella nella quale si svolge il Festival di Sanremo. Amato, reso oggetto di culto, ma anche sbeffeggiato e da qualcuno forse persino odiato: il dato di fatto è che nella settimana del Festival tutta l’Italia in qualche modo parla di questa manifestazione. Da martedì 11 a sabato 15 febbraio gli occhi di tutti saranno puntati sul Teatro Ariston di Sanremo e quindi di conseguenza sui programmi di Raiuno.

E le reti televisive si adeguano. C’è chi sceglie di fare controprogrammazione e chi, invece, anche per questioni di “scuderia” cambia il proprio palinsesto per evitare lo scontro di ascolti tv con la manifestazione musicale più seguita e longeva della tv italiana.

Se Raiuno avrà, ovviamente, la programmazione obbligatoriamente occupata dal Festival - e quindi slitta la puntata di ‘Ora o mai più’ prevista per sabato 15 febbraio, le altre reti Rai continueranno con i loro programmi tradizionali, come ‘Chi l’ha visto?’. La7 invece impone un “turno di stop” a ‘Propaganda Live’.

E Mediaset che farà? I vertici aziendali hanno optato anche quest’anno per una strategia “mista”: il Grande Fratello conferma i due appuntamenti serali settimanali, uno il lunedì e quindi non contro il Festival di Sanremo e l’altro il giovedì in pieno Festival, mentre fa saltare la puntata di C’è Posta per Te di sabato 15 febbraio. D’altro canto, scontrarsi con la finale del Festival sarebbe troppo anche per un colosso come la produzione di Maria De Filippi.

Dovrebbe invece essere confermata la “maratona Harry Potter” su Italia Uno.