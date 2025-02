Sanremo 2025, polemica sul video di Papa Francesco: “Non sapeva della messa in onda? Fantascienza!”

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, uno dei momenti più toccanti è stato quello del video messaggio di Papa Francesco. Carlo Conti ha sorpreso il pubblico trasmettendo una testimonianza nella quale il Pontefice sottolineava il potere della musica come strumento di pace. Tuttavia, nelle ore successive, sono emerse polemiche riguardo alla consapevolezza del Papa sulla messa in onda del video durante la kermesse musicale.

Papa Francesco e il video di Sanremo 2025

Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, il videomessaggio sarebbe stato registrato in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, tenutasi a maggio dell'anno precedente, e non per il Festival di Sanremo. Il sito suggerisce che Papa Francesco non fosse stato informato della trasmissione del video durante l'evento sanremese e che la notizia lo avrebbe indispettito. Sul sito si legge: “Una patacca bella e buona che ha indispettito il Papa”.

La risposta di Carlo Conti

In risposta a queste affermazioni, Carlo Conti ha chiarito la situazione durante la conferenza stampa successiva alla prima serata. Il conduttore ha spiegato di aver scritto al Santo Padre il 12 gennaio 2025, dopo aver saputo del duetto tra Noa e Mira Awad sulla canzone "Imagine". Nella lettera, Conti ha raccontato dell'esibizione e ha chiesto al Papa un contributo per rafforzare il messaggio di pace. Il videomessaggio è stato ricevuto il 1° febbraio 2025. Conti ha sottolineato di aver mantenuto il segreto fino all'ultimo, inviando il video alla regia solo nel pomeriggio della prima serata del Festival.

Alla domanda sulla presunta inconsapevolezza del Papa riguardo alla messa in onda del video, Conti ha risposto: "Non siamo alla fantascienza, siamo oltre". Ha poi utilizzato una metafora calcistica per spiegare la situazione:

"Hai presente quando nelle partite di calcio c'era l'invasione di campo? A un certo punto hanno deciso di non riprendere più le invasioni di campo, e hanno smesso di farle. Poi ognuno fa il suo mestiere".

La battuta di Nino Frassica Nino Frassica, presente accanto a Conti in conferenza stampa per annunciare la sua presenza come co-conduttore della seconda serata, ha ironizzato sulla vicenda, affermando: "Qualcuno dice che non era il Papa, era Massimo Lopez".

Un siparietto come tanti che hanno costellato la storia del Festival, ma stavolta con al centro una figura più che illustre. Nonostante le polemiche, il videomessaggio di Papa Francesco ha rappresentato un momento significativo della serata inaugurale del Festival, sottolineando l'importanza della musica come linguaggio universale di pace. Non ci resta che aspettare le sorprese della seconda serata.