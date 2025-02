Sanremo 2025: ecco le prime polemiche su Fedez e il voto ‘organizzato’ dello scorso anno

Il Festival di Sanremo 2025, che aveva finora navigato su acque tranquille, affronta le prime turbolenze legate al caso Fedez. Il rapper, entrato nella cinquina dei più votati con il brano Battiti, è stato coinvolto in polemiche per un'inchiesta giornalistica che riporta alcune intercettazioni legate all'indagine milanese “Doppia Curva”. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, ha inizialmente dichiarato: "Non è indagato e non ha ricevuto avvisi di garanzia. Io faccio il direttore artistico, non il giudice". Tuttavia, poco dopo emerge che Fedez è indagato in un'altra inchiesta per presunta rissa, lesioni e percosse legate a un pestaggio in discoteca. Conti ribadisce la posizione del Festival: "Non c'è alcuna violazione del regolamento. Fedez farà ciò che ritiene opportuno".

Fedez, finito al centro di una polemica per il suo coinvolgimento in una inchiesta giudiziaria

Il caso sul voto della sala stampa

Un'altra polemica si accende sul voto della sala stampa. Conti, durante un botta e risposta con i giornalisti, ha lasciato intendere un sospetto di voto 'organizzato' riferendosi al caso dello scorso anno, quando Angelina Mango fu favorita dal voto della stampa rispetto a Geolier, re del televoto. A seguito della protesta dei giornalisti, Conti si è poi affrettato a chiarire: "Mi scuso se sono stato frainteso. Ho grande rispetto per il vostro lavoro".

Carlo Conti durante la quotidiana conferenza stampa sul Festival di Sanremo

Ascolti da record per la seconda serata

Nonostante le polemiche, il Festival continua a vincere negli ascolti. La seconda serata ha registrato 11,8 milioni di spettatori con uno share del 64,6%, conquistando soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni. Carlo Conti commenta: "Sono moderatamente felice. Ringrazio Malgioglio, Frassica e Bianca per la splendida serata".

Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, le tre co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo

La terza serata: attese, ospiti e sfide

La terza serata vede l'esibizione dei 14 cantanti non ancora saliti sul palco. Alla conduzione con Conti ci saranno le co-conduttrici Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Gli ospiti più attesi sono i Duran Duran, al loro terzo ritorno all'Ariston dopo 40 anni. Sul palco potrebbe unirsi a loro Victoria De Angelis dei Måneskin, per suonare il basso durante una delle loro canzoni. Attesa anche per la finale delle Nuove Proposte, con la sfida diretta tra Alex Wyse e Settembre.