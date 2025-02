Sanremo 2025: cosa vi siete persi se non avete visto la prima serata del Festival

“La musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme”. Inizia così, con questa citazione di Ezio Bosso la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, che ha scelto di avere al suo fianco i colleghi Gerry Scotti e Antonella Clerici. Il direttore artistico del 2025 ha deciso di aprire la sua quarta edizione del Festival (le prime dal 2015 al 2017), con un omaggio al maestro, ricordando la potenza della musica nell’unire le persone. Dopo l’emozionante omaggio dell’orchestra, il presentatore ha dato il vero via alla serata scendendo le scale del palco dell’Ariston e introducendo la prima concorrente in gara.

Carlo Conti e Antonella Clerici

La conduzione

Possiamo dire che la prima serata dell'edizione 2025 del Festival di Sanremo è filata piuttosto liscia. Sicuramente Carlo Conti è riuscito, con la sua conduzione serrata, a rispettare i tempi e a mantenere la promessa con gli spettatori di chiudere la trasmissione all’01:15. Al suo fianco per questa prima serata, i due co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici, due “fantagenitori”, che hanno riempito di complimenti i concorrenti in gara e ravvivato l’atmosfera con qualche siparietto. Con tanto di piatti di trofie, preparate dalla conduttrice per una pastasciutta di mezzanotte da condividere con i colleghi.

Còara in un momento della sua esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo

I concorrenti

Tutti i 29 concorrenti della categoria Big si sono esibiti nel corso della prima serata. Tutte le performance si sono svolte senza particolari intoppi, nonostante gli incidenti che delle prove, durante le quali sia Francesca Michielin sia Kekko, frontman dei Modà, sono caduti dalle scale del palco dell’Ariston. C’è anche chi è riuscito a conquistare una standing ovation alla prima esibizione, come Simone Cristicchi che con la sua ‘Quando sarai piccola’ ha emozionato profondamente gli spettatori del Teatro dell’Ariston. Ma anche Giorgia ha conquistato la sala, che ha intonato un coro chiamando il suo nome al termine della sua esibizione. Non sono mancate le coreografie: da Gaia, a Marcella Bella, a Rkomi, sono stati diversi i concorrenti che hanno portato i ballerini sul palco. I ComaCose sembrano invece aver celebrato una seconda volta le loro recenti nozze: i due si sono sposati a inizio ottobre 2024 e California è approdata sul palco sanremese in un abito di pizzo bianco da bambola gotica ma anche da sposa. Tra le sorprese per i telespettatori, durante l’esibizione del rapper Willie Peyote ha fatto una veloce comparsa, tra i coristi, il comico Luca Ravenna. Una nota di dolcezza: Serena Brancale ha cantato mentre sua sorella Nicole dirigeva l’orchestra.

La cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad cantano assieme "Imagine" di John Lennon

Gli omaggi

Oltre all’omaggio iniziale a Ezio Bosso, poco dopo l’inizio della prima puntata del Festival, insieme ad Antonella Clerici il direttore artistico ha ricordato il collega Fabrizio Frizzi, facendo ascoltare al pubblico un estratto della sua interpretazione del brano “Un amico in me”. Importante il momento dedicato al duetto tra Noa e Mira Awad, la prima cantante israeliana e la seconda palestinese, che hanno reinterpretato “Imagine” in inglese, arabo e israeliano. Un modo per rappresentare l’unione e la pace a cui la musica può contribuire. Il duetto, di grande impatto, è stato anticipato da un messaggio di Papa Francesco, che ha letto una lettera indirizzata a Carlo Conti: “Pensando al tuo invito, penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare. Non possono cantare la vita e piangono e soffrono per le tante ingiustizie del mondo, per le tante guerre, le situazioni di conflitto”, ha detto il Santo Padre. Carlo Conti ha voluto poi ricordare sul palco anche l’attivista Sammy Basso, affetto da progeria, mancato il 5 ottobre 2024. Insieme al super ospite Jovanotti, che ha condiviso alcuni momenti del suo tour con Basso, il conduttore ha ricordato - come aveva già fatto nella conferenza stampa - la partecipazione del giovane attivista all’edizione sanremese del 2015.

Jovanotti, superospite della prima serata di Sanremo 2025

Il superospite

Il primo super ospite della 75esima edizione del Festival di Sanremo è stato Jovanotti, che ha appena pubblicato il suo ultimo album, ‘Il corpo umano Vol.1’. Jova ha fatto la sua comparsa fuori dal teatro dell’Ariston, tra le strade di Sanremo, insieme alla mega band Rockin’ 1000, che coinvolge centinaia di musicisti. Il cantante ha proposto un mash up dei suoi brani ‘L’ombelico del mondo’, ‘Il piú grande spettacolo dopo il Big Bang’, ‘I love you baby’ e ‘A te’. Poi l’artista ha voluto sorprendere il pubblico, invitando sul palco l’amico Gianmarco Tamberi per leggere insieme un brano del filosofo Franco Borelli, dedicato proprio al tema del corpo. E alla fine, con Dardust al pianoforte, Jovanotti si è esibito nel brano “Un mondo a parte”, parte della sua ultima raccolta. Sul palco del Suzuki stage è invece comparso Raf, che a quarant’anni dall’uscita ha cantato il suo successo ‘Self control’.

Il momento della lettura della classifica "randomica"

La classifica

Al termine della serata, è stata svelata una prima classifica parziale, basata sui voti della Sala Stampa, che non ha però svelato ancora molto sul possibile vincitore. I tre conduttori hanno infatti nominato i primi cinque classificati, ma in ordine sparso. I primi cinque nomi nella classifica sono Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro.