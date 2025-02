Chi è Sal Da Vinci, icona della musica napoletana che duetta con The Kolors

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Sal Da Vinci, icona della musica napoletana, salirà sul palco dell'Ariston questa sera per una performance memorabile. Lo farà, infatti, insieme ai The Kolors nella serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover e ai duetti per interpretare la sua ‘Rossetto e caffè’. Si tratta di uno dei suoi brani più celebri che è ormai diventata anche colonna sonora del programma Rai ‘Affari tuoi’, presentato da Stedano De Martino.

Chi è Sal Da Vinci

Napoletano di origini ma nato a New York il 7 aprile 1969, durante una tournée negli Stati Uniti del padre, il celebre interprete della sceneggiata napoletana Mario Da Vinci. Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, cresce fra musica e teatro. Fin da bambino, mostra un talento naturale, esibendosi per la prima volta a soli sei anni.

Negli anni '80 inizia a farsi conoscere nel panorama musicale italiano, pubblicando diversi album che mescolano la tradizione napoletana con sonorità moderne. Parallelamente, si dedica al teatro, partecipando a numerose sceneggiate e spettacoli musicali.

Ha già partecipato a Sanremo nel 2009 con il brano ‘Non riesco a farti innamorare’ e si è classificato al terzo posto.

Vita privata e curiosità

Sal Da Vinci è sposato con Paola Pugliese. Le nozze sono state celebrate il 22 giugno 1992 e la coppia ha avuto due figli: Francesco, nato nel 1993, e Annachiara, nata nel 1998. L’intera famiglia vive a Napoli. Francesco ha seguito le orme del padre nel mondo della musica, partecipando al programma ‘The Voice of Italy’ nel 2019.

La partecipazione a Sanremo 2025

La collaborazione con i The Kolors per la serata dei duetti a Sanremo 2025 rappresenta un incontro tra generazioni e stili musicali diversi. Insieme, proporranno una nuova versione di ‘Rossetto e caffè’, brano di grande successo di Sal Da Vinci, pubblicato nel 2024. La canzone, che ha raggiunto oltre 150 milioni di visualizzazioni in streaming, è anche stata utilizzata in più occasioni da Stefano de Martino nel programma ‘Affari tuoi’.