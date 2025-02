Rocco Hunt, "Mille volte ancora": significato della canzone di Sanremo 2025

Con "Mille volte ancora", il brano con cui Rocco Hunt partecipa a Sanremo 2025, il rapper salernitano mescola rap e musica mediterranea, esprimendo il sentimento di nostalgia per la propria terra e l'emozione di chi è costretto a lasciarla per inseguire sogni e opportunità. "Mille volte ancora" racconta la sua storia, ma anche quella di molti ragazzi che vivono situazioni simili. "Se dovessi pensare a una sola immagine per definire la mia canzone, sicuramente direi: un quartiere qualunque o un bambino che sogna”, dice il rapper.

E spiega così il significato del suo pezzo: “Parla della lontananza che si prova quando si lascia casa per andare fuori a cercare un lavoro, un'identità, per salvarsi. La canzone non è solo una storia “meridionale”, perché ci sono tante persone anche al nord che lasciano l’Italia per cercare fortuna all’estero. In fondo, siamo tutti uguali”. Dopo anni passati in giro Rocco Hunt sente ancora “tanto la mancanza di casa”. Il brano ha un ritornello più melodico ma anche delle strofe rap “Come ai miei inizi. Musicalmente, volevo tornare a casa”. E aggiunge: “Ricordo gli anni della giovinezza, il profumo del caffè, le partite di calcio in strada, le ginocchia sbucciate, i valori semplici della vita”.

Con questa canzone, Rocco Hunt segna il ritorno del "Poeta urbano", il titolo del suo primo album, che ha anche lasciato come nickname su Instagram. “Sono il poeta che viene dalla strada, che non segue la poesia studiata a scuola, ma quella imparata vivendo, come un autodidatta. Sono uno che si arrangia e trova la poesia in ciò che ha. Con "Mille volte ancora", la poesia la trovo nei nostri cuori, di noi emigrati” spiega il rapper.

Il testo di "Mille volte ancora" è stato scritto interamente da Rocco Hunt, mentre l'orchestrazione per Sanremo è stata curata dal Maestro Enzo Campagnoli. La canzone fonde elementi di rap mediterraneo con melodie della tradizione e del dialetto napoletano: “Tutto quello che ti serve è nel quartiere. Studia oppure ‘mparate ‘o mestiere”.

Rocco Hunt nella serata dei duetti con Clementino omaggerà l’immenso Pino Daniele cantando “Yes, I Know My Way”.