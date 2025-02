Ranieri, con emozione: "Torno al Massimo: ho il cuore tra le mani"

Due epoche. "Da tre anni a questa parte a Sanremo è cambiato quasi tutto" ammette Massimo Ranieri parlando di questa sua rentrée all’Ariston. "E non parlo del Festival, ma di quel che c’è attorno" racconta il cantante partenopeo, 73 anni, in scena ieri sera con un occhio iniettato di sangue forse per la rottura di un capillare. "Una festa incredibile – continua – non si riesce a camminare, ad arrivare in tempo agli appuntamenti". In uscita proprio oggi la doppia antologia, Tra le mani... le mie canzoni.

La sua Tra le mani un cuore porta le firme di Tiziano Ferro, Nek, Giulia Anania e Marta Venturini. "Questo pezzo mi fa impazzire. Quando Tiziano me l’ha mandato mi sono detto: bellissimo, ma mettiamolo da parte per vedere che effetto mi farà tra qualche tempo. Così, quando l’ho riascoltato provando la stessa emozione, mi sono detto: perché metterlo solo nel prossimo album? Un disco che chissà quando e come arriverà? Così, quello che non era nei miei pensieri c’è entrato".

Ottava partecipazione. "Il mio cuore batte per Da bambino, nel ’68, ero un diciassettenne catapultato dal salotto di casa al Teatro del Casinò, in mezzo a Modugno, Renis, Donaggio, Celentano. Mi sembrava un sogno, non sapevo chi guardare e a chi chiedere l’autografo. In una carriera come la mia cosa può esserci di più della vittoria di Perdere l’amore? Forse solo i miei ricordi di ragazzino".

Per la serata delle cover s’erano proposti i Modà? "Quando abbiamo scattato la foto del cast, Kekko s’è fatto avanti. Dicendo che era napoletano come me e che sarebbe stato bello unire le nostre voci. Poi, però, ci siamo indirizzati altrove".

Canterà Quando con i Neri per Caso. "Mi sono subito detto la sera del venerdì avrei voluto fare un omaggio a Pino con Quando. Trovai quel brano curioso e anomalo, ma anche bellissimo, anche perché era forse la prima volta che il “Nero a metà“ scriveva così bene in italiano. Così, ho iniziato a chiedermi chi avrebbe potuto affiancarmi nell’impresa e mi sono ricordato della loro presenza fissa con la Gialappa’s e ho pensato: perché no? D’altronde li adoro. E sono formidabili".

Cosa le è piaciuto in queste sere? "I Coma_Cose, molto divertenti e ironici. Ma pure Elodie, che conosciamo nei panni di popstar, attrice, modella. Quello che porta, invece, è proprio un pezzo da cantante".