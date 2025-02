Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2025 e il paragone con Amadeus

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Quest'anno il Festival di Sanremo cambia volto: ad accogliere gli spettatori all'Ariston e su Rai Uno sarà infatti Carlo Conti, dopo cinque edizioni guidate da Amadeus. Certo, non si tratta di un volto nuovo: il presentatore toscano ha già condotto la kermesse dal 2015 al 2017 e questa sarà dunque la sua quarta edizione al timone. Ma quanto guadagnerà per le cinque serate che lo vedranno impegnato sul palco, nonché per il lavoro preparatorio delle scorse settimane (e mesi)?

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Non è semplice trovare le cifre ufficiali, ma i rumors parlano di uno 'stipendio' di 500 mila euro. Aveva guadagnato la stessa cifra per il suo primo Sanremo; nel 2016 avrebbe invece percepito 550 mila euro; sappiamo infine che nel 2017 ben 100 mila euro del suo cachet sono stati donati alla Protezione civile. In ogni caso, sembra che il conduttore toscano sarà più 'economico' rispetto al predecessore: le stime per l'ultimo Festival di Amadeus parlavano di un guadagno di 700 mila euro.

Gli altri cachet

Ma Conti non sarà l'unico presentatore di Sanremo 2025: a fianco a lui si avvicenderanno ben dodici co-conduttori, divisi nel corso delle serate. Si tratta di Antonella Clerici e Gerry Scotti (prima serata), Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica (seconda), Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (terza), Mahmood e Geppi Cucciari (quarta) e Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan (finale). Ognuno di loro dovrebbe guadagnare circa 25 mila euro. Fa accezione Gerry Scotti, che ha rinunciato al cachet.

Sono previsti fondi anche per i partecipanti in gara: ciascuno di loro dovrebbe ricevere per il proprio progetto artistico 53 mila euro complessivi; tuttavia, solo 3 mila euro vanno 'dritti' al cantante, ai quali si aggiungono 5 mila euro per la serata dei duetti. Cachet stellari invece per gli invitati, che possono guadagnare anche 100 mila euro per un'esibizione.

Ma per coloro che, come ogni anno, sono allarmati dallo spreco dei fondi del canone c'è una rassicurazione: la stragrande maggioranza del denaro che mette in moto la macchina sanremese proviene dalla pubblicità. Uno spot durante il Festival o un'inserzione durante la trasmissione può costare cifre da capogiro.