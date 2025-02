Quando finisce Sanremo stasera e a che ora viene proclamato il vincitore

Sanremo, 15 febbraio 2025 - L'ora X è arrivata: dopo quattro serate che hanno fatto il boom di ascolti, oggi è il giorno della finale di Sanremo 2025. Carlo Conti chiuderà il suo quarto Festival con la co-conduzione di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Ma a che ora bisognerà accendere la tv?

L'appuntamento oggi è alle 20.45: a quell'ora inizierà la diretta dal teatro Ariston. Tuttavia, è alle 20.35 che la serata sanremese si aprirà con il Prefestival, condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi con la partecipazione di Mariasole Pollio. Oggi più che mai sono in programma interviste, curiosità e dietro le quinte.

La linea passerà a Carlo Conti dieci minuti dopo, in vista dell'inizio della competizione. Tutti e 29 gli artisti in gara torneranno sul palco per essere giudicati da televoto (peso 34%), sala stampa (33%) e giuria delle radio (33%). I più votati passeranno alla finale a cinque, dove il vincitore sarà scelto con lo stesso metodo, prendendo in considerazione anche la classifica generale della prima parte della serata. Molti gli ospiti in programma, tra cui Gabry Conte con la sua 'Tutta l'Italia' - sigla dell'edizione - Mahmood, Bianca Balti e Tedua (dallo Suzuki Stage).

Come di consueto, alle 23.55 il Festival si fermerà per un'edizione notturna del TG1, che dovrebbe però concludersi nell'arco di un minuto. Poi si tornerà all'Ariston.

A che ora finirà la finale di Sanremo 2025? I tempi in cui l'annuncio del vincitore avveniva a tarda notte - come Amadeus ci aveva abituati - sembrano lontani vista l'ormai proverbiale fiscalità di Conti, che segue la scaletta alla lettera. In ogni caso, la finale ha i suoi tempi e secondo il palinsesto Rai la diretta dovrebbe essere chiusa alle 2 di notte. Ma oggi in conferenza stampa Conte ha promesso il nome del vincitore intorno alle 01.40. Certo bisogna tenere a mente la possibilità di imprevisti nella diretta, che tuttavia non sono mai accaduti nel corso di questa settimana. Aattenzione: oggi niente Dopofestival, anche perché Cattelan sarà impegnato proprio all'Ariston.