Il programma della seconda serata di Sanremo 2025: chi canta, gli ospiti e chi vota

Il Festival di Sanremo è ufficialmente partito e, da oggi più di prima, le giornate si riempiranno delle note e delle parole dei brani in gara che, dopo l’esordio sul palco, sono finalmente di tutti. Lo spettacolo continua anche stasera, ecco cosa ci aspetta nella seconda serata.

I co-conduttori della puntata di mercoledì 12 febbraio

Per la seconda serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha voluto accanto a lui tre co-conduttori. A calcare il palco dell’Ariston saranno la super-modella Bianca Balti, il comico Nino Frassica e il paroliere e showman Cristiano Malgioglio.

Chi canterà questa sera

Nella seconda e nella terza serata del Festival i big saranno dimezzati: una parte si esibirà, infatti, mercoledì 12 e un’altra giovedì 13. Per mercoledì saranno quindici gli artisti in competizione e i restanti quattordici lo faranno giovedì.

I 15 Big che calcheranno stasera il palco dell'Ariston: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

Questa sera, però, tocca anche ai Giovani: i quattro esordienti si sfideranno all’Ariston in due scontri diretti che porteranno ai due finalisti di categoria.

Chi vota questa sera

Da mercoledì 12 febbraio entra in gioco il pubblico: per i big le sessioni di voto saranno, infatti, riservate al televoto e alla giuria delle Radio. Ciascuno dei due circuiti influirà per il 50% sulla classifica. Anche per questa serata saranno annunciati solo gli artisti in top5 e in ordine sparso.

Sui giovani interverranno, invece, tutte le giurie: sala Stampa, tv e Web (33%); giuria delle radio (33%) e televoto (34%).

A tutti gli artisti, big e giovani, verrà assegnato un codice e si potrà votare da casa nelle sessioni che saranno aperte e chiuse in diretta. È possibile votare con un SMS da telefono cellulare al numero 475 475 1 oppure con una chiamata dal telefono fisso al numero 894 001. Ogni apparecchio telefonico può esprimere un massimo di 3 voti per serata al costo di 0,50 centesimi.

Gli ospiti

I superospiti di mercoledì 12 febbraio saranno il frontman dei Maneskin, Damiano David e l’attrice Vittoria Puccini che presenterà la fiction ‘Belcanto’. Sul palco anche il cast del film ‘Follemente’ di Paolo Genovese (nelle sale dal 20 febbraio) composto dalla stessa Puccini e da Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Cosa è successo nella prima serata

La prima puntata di Sanremo è terminata all’1:30 e lo spettacolo è stato servito. Carlo Conti lo aveva anticipato, non ci sarebbero state, per il 2025, nottate a tirar tardi e in effetti la linea al Dopofestival di Cattelan è stata passata addirittura con un lieve anticipo sulla scaletta. Molta intesa tra Conti, Scotti e Clerici condita anche da qualche momento di commozione che li ha legati, nel complesso dello spettacolo, ancora di più. Memorabile lo show di Jovanotti (che si fa anche aiutare da Gimbo Tamberi) e grande vittoria per il Direttore artistico che è riuscito ad avere addirittura un video-messaggio di Papa Francesco per l’inaugurazione di questo Festival. I cantanti in gara, tutti e 29 per l’esordio, sono apparsi emozionati ma centratissimi e – top5 alla mano – sembra che la quota cantautori (composta da Brunori Sas, Simone Cristicchi e Lucio Corsi) abbia convinto più dei ricercatori di tormentoni. Con loro, tra gli artisti preferiti dal voto della stampa, anche i superfavoriti Giorgia e Achille Lauro. Da stasera, però, cambiano le giurie e il gioco è ancora aperto per tutti i cantanti in gara.