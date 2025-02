Pagelle serata Cover di Sanremo 2025

Cosa è successo nella serata più attesa del Festival di Sanremo 2025? Quale serata? Ovviamente quella delle cover. I duetti tanto attesi sono finalmente arrivati. E in alcuni casi hanno stupito. Come per quello di Fedez con Marco Masini. Un duetto atteso, discusso, accusato e poi di fatto spogliato di qualsiasi polemica.

Ecco le pagelle dei duetti della serata Cover, quella di venerdì 14 febbraio, del Festival di Sanremo 2025.

Peppe Vessicchio con Lorella Cuccarini – ‘Un altro amore no’: Magari. Io li aspettavo. Un po’ perché Lorella Cuccarini e ‘Un altro amore no’ sono il Festival di Sanremo e un po’ perché Peppe Vessicchio è il culto sfrenato al Festival di Sanremo. Peccato. Li lancio per l’edizione 2026. Magari ci fanno sta grazia...