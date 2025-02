Quarta serata di Sanremo 2025: a che ora inizia e quando finisce. Gli orari

Sanremo, 14 febbraio 2025 - E' arrivato il momento più atteso della settimana di Sanremo 2025, secondo solo alla finale (forse). Questa sera si tiene la serata delle cover, che vede impegnati tutti e 29 i cantanti in gara, accompagnati in buona parte da altri artisti che condivideranno con loro l'emozione del momento. I co-conduttori a fianco di Carlo Conti saranno la comica Geppi Cucciari e il due volte vincitore del Festival Mahmood. Super ospite Roberto Benigni.

Mahmood e Geppi Cucciari co-conduttori della quarta serata di Sanremo (Ansa)

A che ora inizia la serata cover? L'appuntamento è, come sempre, su Rai 1 e Rai Play alle 20.40; per chi volesse seguirlo in radio, bisognerà sintonizzarsi su Rai Radio 2. Ma alle 20.30 comincia già il Prefestival, condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio: previste interviste, curiosità, dietro le quinte e 'incursioni' nel teatro Ariston.

Dunque, la diretta passerà a Carlo Conti alle 20.40, e non c'è dubbio sul tempismo 'svizzero' del conduttore toscano. Si tratterà di una serata non del tutto competitiva: nonostante verrà incoronato un vincitore, i risultati non rientreranno nel computo di Sanremo 2025. Il pubblico potrà dire la sua: gli esiti dipenderanno per il 34% dal televoto, per il 33% dalla sala stampa e per il 33% dalla giuria delle radio. Alle 23.55 è prevista un'edizione lampo del TG1, che dovrebbe - salvo sorprese - concludersi entro un minuto. Si tornerà poi all'Ariston.

Rispetto alle ultime due serate, la puntata di oggi dovrebbe durare un po' di più, vista la partecipazione di tutti e 29 gli artisti in gara. La chiusura della diretta è prevista per le 1.30: sebbene Conti ci abbia abituato a un rispetto 'religioso' della scaletta, bisognerà comunque tenere in conto gli imprevisti della diretta. E comunque, l'appuntamento sanremese non finisce qui: c'è poi il Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, con interviste, commenti e altre imperdibili curiosità.