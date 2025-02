Olly è il vincitore di Sanremo 2025. La classifica (fischiata) e cosa è successo nella finale del festival

Roma, 15 febbraio 2025 – “È successo. È assurdo ma è successo”: Olly vince il 75° Festival di Sanremo ed è incredulo davanti al suo stesso risultato. Il 23enne genovese ha conquistato il primo posto nella classifica della kermesse con ‘Balorda nostalgia’. Al secondo posto Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’. Seguono Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, Fedez con ‘Battito’ e Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’.

Olly è il vincitore di Sanremo 2025 (Ansa)

La classifica finale è stata ottenuta sommando il televoto (34%) ai voti delle Radio (33%) e della Sala Stampa (33%). I primi cinque classificati sono stati nuovamente votati tramite il televoto dopo l'annuncio della prima classifica e il risultato è stato quindi sommato a quelli precedenti. Da sottolineare che l’elenco finale non è stato gradito dal pubblico dell’Ariston, che ha fischiato e rumoreggiato per l’esclusione di Giorgia e di Achille Lauro dalla top five.

Ecco la classifica finale dei 29 artisti in gara: 1. Olly

2. Lucio Corsi

3. Brunori Sas

4. Fedez

5. Simone Cristicchi

6. Giorgia

7. Achille Lauro

8. Francesco Gabbani

9. Irama

10. Coma_Cose

11. Bresh

12. Elodie

13. Noemi

14. The Kolors

15. Rocco Hunt

16. Willie Peyote

17. Sarah Toscano

18. Shablo

19. Rose Villain

20. Joan Thiele

21. Francesca Michielin

22. Modà

23. Massimo Ranieri

24. Serena Brancale

25. Tony Effe

26. Gaia

27. Clara

28. Rkomi

29. Marcella Bella

Bianca Balti, dopo la sua partecipazione come co-conduttrice, è tornata all’Ariston per assegnare i premi per il miglior testo e per la miglior composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo è stato assegnato al brano ‘L’albero delle noci’ di Brunori Sas, che ha ringraziato con grande emozione chi ha lavorato con lui e la sua famiglia. Il Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale è stato invece vinto da Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’, che ha vinto anche il Premio Lucio Dalla. Lucio Corsi e alla sua ‘Volevo essere un duro’ si sono aggiudicati invece il premio intitolato a Mia Martini. La cantante più votata sull’applicazione Tim - e che si è quindi aggiudicata il Premio Tim - è stata Giorgia, che ha raccolto la standing ovation della sala dell’Ariston, che ha intonato in coro “Hai vinto”.

Ad aprire le danze (letteralmente) della finale del Festival di Sanremo 2025 è stato il tormentone ‘Tutta l’Italia’: il dj e producer Gabri Ponte, autore del jingle di quest’anno, ha fatto ballare il pubblico del Teatro dell’Ariston. “Ci ha guardato proprio tutta l’Italia!”, esulta Carlo Conti, dando il via alla serata conclusiva della kermesse.

I cantanti in gara hanno messo in campo tutta la loro passione ed energia nell’ultima occasione di convincere il pubblico a votare per loro. E c’è chi ha messo in campo le proprie armi segrete: Lucio Corsi ha suonato la sua chitarra Wandrè, tenuta in serbo per l’occasione; i The Kolors hanno invece avuto come ballerino d'eccezione il comico Fru del gruppo dei The Jackall. C’è anche chi ha approfittato dell’occasione speciale per lasciare una dedica: è il caso di Kekko dei Modà, che ha ricordato l’amico Vito ‘Cash’ Cascella, mancato a causa di un incidente in moto, ma anche di Fedez, che ha invece ricordato il produttore Fausto Cogliati, scomparso un mese fa e di cui sarebbe stato il compleanno proprio ieri sera.

Il superospite della finale è un mostro sacro della musica italiana: Antonello Venditti ha calcato il palco dell’Ariston, cantando alcuni dei suoi più grandi successi: ‘Ricordati di me’, ‘Questo tempo vola’, ‘Amici mai’. Venditti ha poi ricevuto il Premio alla carriera Città di Sanremo: “Io non sono avvezzo ai premi, ma questo mi fa molto molto piacere”, scherza il cantante.

Gli altri ospiti musicali si sono collegati dall’esterno del teatro. Dal Suzuki Stage si è esibito Tedua, ormai ospite fisso del Festival, e dalla Costa Toscana il gruppo Planet Funk ha suonato alcuni classici dance anni 2000: ‘Nights in white satin’, ‘Chase The Sun’ e ‘Who Said’. A concludere la serata, prima dell’annuncio del vincitore, Mahmood ha regalato al pubblico sanremese un’emozionante anticipazione del suo nuovo singolo, ‘Sottomarini’.

Il palco dell’Ariston è stato calcato anche da Alberto Angela, che ha presentato la nuova stagione di Ulisse anticipando la puntata sui luoghi in cui è ambientato il Commissario Montalbano e quella dedicata alla musica londinese. Ma il presentatore ha anche lanciato un appello ai giovani: “Non bisogna aver paura del futuro, lo dico ai ragazzi di oggi che guardano al domani con timore. Il futuro è lì, bisogna solo costruirlo”.

Altro ospite d’eccezione della serata è stato il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, che ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il malore accusato durante la partita contro l’Inter. “Sento che mi manca qualcosa, senza calcio mi sento come un cantante senza voce”, ha detto Bove. Il calciatore ha voluto dedicare un momento del suo discorso alla sensibilizzazione sull’importanza del primo soccorso: "In 13 minuti ero già in ospedale, ma ho ricevuto tante testimonianze di persone che non hanno avuto la stessa fortuna. - ha raccontato lo sportivo - È fondamentale diffondere maggiore consapevolezza sull'importanza del primo soccorso". Poi un regalo al direttore artistico, tifoso della Viola: la maglia con il numero 4 - come i Festival condotti da Conti. Agli ospiti sportivi si aggiungono Stefania Costantini e Amos Mosanet, campioni olimpici di curling, che regalano la divisa della nazionale al presentatore.

Sul palco dell’Ariston è salita anche l’attrice Vanessa Scalera, che ha anticipato il ritorno della fiction Rai ‘Imma Tataranni - Sostituto procuratore’, di cui è protagonista. La serie televisiva sarà in onda dal 23 febbraio.