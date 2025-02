Olly a Sanremo 2025, di cosa parla ‘Balorda nostalgia’

Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, torna al Festival di Sanremo. E sul palco del Teatro Ariston porta la canzone ‘Balorda nostalgia’.

“E’ una canzone molto intuitiva in realtà: parla di nostalgia, balorda perché è sempre un po’ balorda e fa sempre un po’ male. Racconta una sensazione di mancanza, di presa un po’ a male. Però, come tutte le canzoni che sto scrivendo ultimamente, è una presa a male che non è fine a se stessa. Finisce sempre un po’ in una liberazione generale. Racconta la nostalgia in generale - spiega lo stesso Olly - di un qualcosa che non so ancora esattamente se ho già vissuto o no. Però è sicuramente qualcosa di vero, come tutto quello che mi viene da raccontare di solito. Se ‘Balorda nostalgia’ fosse un’immagine, non so cosa sarebbe: mi vengono in mente colori e basta: nero e blu mischiato, però poi si scalda tutto. Un po’ un casino, come me del resto”.

Secondo i principali siti di scommesse, una vittoria del cantautore genovese è quasi scontata. Anche se da battere ci sarebbe per lui la concorrenza della super favorita Giorgia.

Durante i suoi concerti, Olly porta sul palco sempre un omaggio a Fabrizio De Andrè e la stessa cosa avverrà durante la serata Cover del Festival di Sanremo: venerdì 14 febbraio Olly salirà sul palco del Teatro Ariston con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band per proporre una versione tutta nuova de ‘Il pescatore’ proprio del grande Faber.