Le canzoni più famose di Olly: l’omaggio a De Andrè, la cover di Arisa, il duetto con Angelina

Federico Olivieri, in arte Olly, è uno dei Big più attesi in gara a Sanremo 2025. E il motivo è da ricercare nell’anno ricco di emozioni, canzoni e soprattutto concerti di cui è stato protagonista il cantautore genovese. La partecipazione al Festival con il brano ‘Polvere’, dopo essere stato fra i vincitori di Sanremo Giovani con ‘L’anima balla’, lo ha fatto conoscere al grande pubblico, ma il successo roboante è arrivato solo pochi mesi dopo con l’inizio del suo tour nei club. Un tour soldout al quale ne è seguito un altro, ugualmente tutto esaurito.

Il suo percorso però era iniziato ben prima e lo aveva portato, nel 2021 a ricevere grande attenzione dal pubblico per la sua cover de ‘La notte’ di Arisa che aveva pubblicato su Instagram.

Olly al Festival di Sanremo 2025 (Foto Andrea Bianchera)

Fra le canzoni che lo hanno lanciato in orbita ci sono senza dubbio ‘Per due come noi’, l’emozionante duetto con Angelina Mango, e ‘Devastante’. Una particolarità: anche nei brani di ‘Tutta vita’, l’ultimo disco, ad accompagnare Olly c’è il fidato producer Jvli. Le sue origini genovesi si sentono prepotenti nella sua musica: durante i concerti di Olly non manca mai un momento di omaggio al poeta Fabrizio De Andrè. Altro aspetto particolarmente ligure è il “Frè”, ovvero la versione genovese di “Fra’” – diminutivo in slang di “Fratello” -, che spesso inserisce nelle sue canzoni. Un elemento che lo lega in maniera molto forte proprio al territorio ligure e al suo mondo. Che, peraltro, ha scelto di non abbandonare nemmeno a Sanremo, dove ha scelto di godersi i giorni del Festival insieme agli amici di sempre.

Su Spotify Olly ha una media di 3 milioni e 200mila ascoltatori e i brani con il maggior numero di ascolti in stream sono proprio ‘Per due come noi’, ‘Devastante’ e ‘Scarabocchi’. Tutte canzoni contenute nel disco ‘Tutta vita’.