Chi sono gli Ofenbach in duetto con Sarah Toscano a Sanremo 2025

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Al Festival di Sanremo 2025 arriva l’electro-rock alla francese. Parliamo degli Ofenbach, il duo si esibirà nella serata delle cover insieme a Sarah Toscano, giovane promessa della musica italiana che sera dopo sera cresce nei consensi. Insieme, proporranno una performance del brano ‘Overdrive’, uno dei successi più recenti della band. Scopriamo chi sono gli Ofenbach.

Il duo francese Ofenbach

Chi sono gli Ofenbach

Gli Ofenbach sono un duo di dj e produttori parigini, composto da Dorian Lo e César de Rummel. Attivi sulla scena musicale dal 2014, si sono distinti per uno stile meticcio che fonde elementi di rock ed elettronica e hanno creato un sound molto riconoscibile che li ha resi popolari sia in Francia che a livello internazionale. Le loro influenze vanno dai Led Zeppelin alla dance electro.

Il duo ha raggiunto la notorietà nel 2016 con il singolo ‘Be Mine’, che ha permesso a Lo e De Rummel di scalare le classifiche europee (con diversi dischi di platino).

Nel corso della loro carriera, gli Ofenbach hanno collaborato con artisti di rilievo e hanno realizzato remix per brani di Bob Sinclar e James Bay. Sono anche stati nominati come Best New Talent dalla rivista DJ Mag in Francia.

Una curiosità sul gruppo

Dorian Lo e César de Rummel si conoscono fin dall'infanzia e hanno iniziato a suonare insieme in una band rock prima di dedicarsi alla musica elettronica. Il nome d’arte scelto dal duo è ispirato al compositore francese Jacques Offenbach (a cui hanno tolto una ‘effe’).

Il duetto con Sarah Toscano a Sanremo 2025

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, gli Ofenbach si esibiranno insieme a Sarah Toscano, interpretando il brano ‘Overdrive’. Un incontro di stili, linguaggi e carriere che potrebbe regalarci una performance interessante.