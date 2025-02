Noemi, di cosa parla ‘Se ti innamori muori’

‘Se ti innamori muori’: un titolo che evoca una serie di immagini, quello della canzone che Noemi porta al Festival di Sanremo 2025. Veronica Scopelliti, alias Noemi, è all’ottava partecipazione al Festival nel giro di 15 anni. Da ‘Per tutta la vita’ a ‘Ti amo non lo so dire’, diversi sono stati i suoi successi che sono passati dal palco dell’Ariston per rimanere impressi nella memoria e nel cuore di milioni di fan. Il brano che sicuramente avrebbe meritato miglior fortuna del terzo posto che ha ottenuto a Sanremo 2012 è quel capolavoro firmato Fabrizio Moro che è ‘Sono solo parole’.

Noemi porta a Sanremo 2025 ‘Se ti innamori muori’.

“Questa canzone – ha spiegato Noemi – è nata sulla mia voce e sono contenta perché Alessandro Mahmood e Blanco, che sono due grandi autori e sono molto bravi, mi hanno fatto un regalo. Perché in realtà sono partiti anche da me. Secondo me il tema ‘Se ti innamori muori’ è un tema molto forte, oltre a questa frase che è pazzesca perché in realtà è una metafora per raccontare l’abbandono ovvero quando noi ci lanciamo e viviamo i sentimenti senza avere paura. Anzi, forse con quella paura di sentirci un po’ fragili. E’ un abbandono perché in realtà è tutto in mano a qualcun altro. C’è questo ‘serenamente’ che alla fine risolve, perché quando tu hai dato tutto non hai niente da recriminare e quindi mi sembra molto bello. E’ un pezzo molto coraggioso. Coraggioso è anche il titolo. Se ‘Se ti innamori muori’ fosse un’immagine, mi viene in mente un cielo dove c’è qualcuno che cade. Però non cade a picco, si abbandona forse in una situazione di gravità zero. La vedo un po’ Florence and The Machine, con questo vestito che fluttua nell’etere”.

Secondo i principali siti di scommesse, Noemi non ha grandi possibilità di vittoria del Festival – un suo successo sarebbe pagato 16 volte la posta -, ma un suo piazzamento tra i primi dieci è estremamente probabile.