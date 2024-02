Mr Rain a Sanremo 2024 con ‘Due altalene’: carriera, vita privata e curiosità

A febbraio 2023 Mr. Rain (all’anagrafe Mattia Balardi) ha gareggiato a Sanremo con il brano ‘Supereroi’, classificandosi al terzo posto e affermandosi come la rivelazione del festival. Quest’anno il rapper torna con un nuovo brano, ‘Due altalene’.

Inizi

Mr. Rain, rapper e produttore discografico, è del 1991. È nato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Si è appassionato all’hip hop e al rap, ascoltando soprattutto Eminem. Ha cominciato a comporre i suoi primi pezzi nel 2009. Quattro anni dopo ha partecipato a ‘X Factor’. Era stato ripescato per entrare nel programma, ma il rapper ha poi rifiutato la sua partecipazione.

Successi

I suoi dischi finora sono stati: ‘Memories’ - 2015 ‘Butterfly Effect’ - 2018 ‘Petrichor’ - 2021 ‘Fragile’ – 2022 Dopo la kermesse sanremese, il 1° marzo uscirà anche il nuovo disco, in cui l’artista ha detto di aver cercato di esplorare e sperimentare. In autunno partirà il suo tour. Sono previsti due grandi appuntamenti: - il 26 novembre al Palazzo dello Sport di Roma - il 30 novembre al Forum di Assago, alle porte di Milano. ‘Due altalene’ Dopo il successo dello scorso anno, Mr. Rain torna a Sanremo per la seconda volta in gara con la canzone pop ‘Due altalene’. Come ha spiegato lo stesso artista in una nota, il brano è autobiografico nel senso che prende spunto da un lutto familiare e racconta un amore in grado di andare oltre ogni ostacolo e realizzare l’impossibile. Mr. Rain canta un sentimento così forte che sfida persino le leggi di gravità. “Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce Sotto la pioggia sotto la neve Sospesi in aria come due altalene Quante volte ci siamo trovati sul fondo Passando da un incubo a un sogno” E ancora: “E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me Impareremo a cadere Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme Anche se dura un secondo come le comete Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce Sotto la pioggia sotto la neve Sospesi in aria come due altalene” “Le aspettative sono alte, ma non vado a fare una gara”, ha dichiarato il rapper. Nella serata delle cover, venerdì 9 febbraio, l’artista salirà sul palco dell’Ariston con i Gemelli Diversi cantando la loro ‘Mary’.

Vita privata e curiosità

- Il suo primo concerto è stata un’esibizione live di Nek (Filippo Neviani). Lo accompagnava la madre. - Il biondo platino della chioma è un omaggio a Eminem, uno dei suoi riferimenti dagli inizi del suo percorso artistico. - ‘La fine del mondo’, che ha cantato con Sangiovanni (Giovanni Pietro Damian), è stata una delle hit di maggiori successo dell’estate 2023. - Di ‘Supereroi’ è uscita anche una versione spagnola. L’artista ha detto che è il brano che gli ha cambiato la vita. - Nell’ultimo anno è stato dal Papa due volte. - Dal 2017 sta con Juliana Ghidini, alla quale ha dedicato la canzone ‘Ipernova’. - Mr. Rain ha interpretato e curato l’adattamento del brano ‘Per sempre ci sarò’ del lungometraggio di animazione targato Disney e Pixar ‘Elemental’. - Al suo attivo si contano già 18 dischi Platino e 5 Oro. - È appassionato di pugilato, disciplina che pratica.

