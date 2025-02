Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti. Un amore ‘storico’ con un Cupido speciale

Roma, 11 febbraio 2025 – Dopo una lunga vita da scapolo in cui, per sua stessa ammissione, ha avuto molte avventure, Carlo Conti ha trovato l’amore vero che lo ha portato nel 2012 alle nozze. Colei che sta accanto al Direttore artistico del Festival di Sanremo da più di un decennio è Francesca Vaccaro, conosciuta dietro le quinte di ‘Domenica In’. I due, nel 2014, sono anche diventati genitori di Matteo. Ma chi è davvero la donna che fa battere il cuore a Conti?

Francesca Vaccaro e il mondo dello spettacolo

Classe 1972, Francesca Vaccaro è un’ex costumista Rai che ha lavorato spesso dietro le quinte dei programmi più famosi. In seguito, abbandonati i set e gli studi televisivi, ha fondato un brand sostenibile di abbigliamento di lusso: COUTŪ, con sede in Toscana e con una boutique mono-marchio a Firenze. Tutti i capi sono realizzati con tessuti ecosostenibili e particolarmente famose sono le pellicce chiamate REAL FAKE FUR che, per morbidezza e taglio, ricordano quelle vere ma non hanno nulla a che vedere con gli animali.

Un amore “storico”

È proprio quando lavorava come costumista (nello specifico per ‘Domenica In’) che Francesca Vaccaro ha conosciuto Carlo Conti. Il loro amore, fatto di alti e bassi, ha dovuto affrontare anche momenti di pausa. Durante l’allontanamento dalla donna, Conti si è infatti avvicinato alla corista Roberta Morise con cui ha intrattenuto una breve relazione. Il flirt tra i due non è durato molto e il conduttore di Sanremo è subito tornato a corteggiare la donna che è diventata sua moglie. Nel corso di un’intervista il Direttore artistico del Festival ha dichiarato di avere un solo rimpianto: non aver sposato prima Francesca Vaccaro.

Le nozze e la nascita di Matteo

La coppia è convolata a nozze il 16 giugno 2012 nella Pieve di Sant'Andrea a Cercina, poco distante da Firenze. Testimone dello sposo, all’epoca, fu l’amico di sempre Leonardo Pieraccioni. Nel 2014 Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono diventati genitori di Matteo. La famiglia vive una quotidianità piuttosto riservata e la moglie di Conti appare raramente in tv o sui giornali. Ci si aspetta, però, di vederla all’Ariston così come era accaduto a Giovanna Civitillo per l’era Amadeus.

Un(a) Cupido speciale

Secondo alcuni rumors, il merito per il riavvicinamento di Carlo Conti e Francesca Vaccaro dopo la crisi che li ha visti allontanarsi, si deve ad Antonella Clerici. Pare che sia stata proprio la conduttrice – sul palco di Sanremo per la serata inaugurale – a fare da Cupido tra i due cercando di mediare tra le parti. L’amicizia tra Carlo Conti e Antonella Clerici è, inoltre, diventata più intensa dopo che entrambi sono diventati genitori per la prima volta in tarda età.