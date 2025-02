Modà Sanremo 2025, ‘Non dimentico’. L’entusiasmo in un post su Instagram

I Modà tornano sul palco del Festival di Sanremo 2025 con “Non ti dimentico”, una ballata intensa e romantica. Una canzone che non solo parla d’amore, ma anche di coraggio e di rinascita.

"Inizialmente Non ti dimentico non era una canzone d’amore. L'avevo scritta pensando a un mio carissimo amico che due anni fa è venuto a mancare", ha spiegato Kekko Silvestre, il frontman del gruppo, a pochi giorni dall’inizio della kermesse sanremese. I primi versi erano infatti dedicati a lui, al dolore per la sua perdita. Ma poi, Kekko ha realizzato che il brano stava parlando più del suo dolore che di lui. "Non stavo raccontando lui, ma il mio dolore", ha aggiunto. Dopo aver messo il brano "nel cassetto", quello stesso pezzo si è trasformato in Cash, una canzone presente nel nuovo album della band. Non ti dimentico, invece, è evoluta in una canzone d’amore, pur mantenendo l'intensità del sentimento iniziale. "Il sentimento dedicato a una persona scomparsa è diventato un sentimento dedicato a una donna. A volte, quando succedono certe cose, è giusto non dimenticare, ma bisogna ripartire", ha concluso Kekko.

Quando gli è stato chiesto a chi dedicasse la canzone, la risposta è stata chiara: "Sempre a Cash, perché certi dolori non si superano, ma bisogna trovare il modo di convivere con il pensiero di cosa sarebbe stato".

Il testo parla, infatti, di un amore potente ma anche del coraggio di andare avanti nonostante le difficoltà e le perdite. "Dimenticare è difficile, ma arriva un momento in cui si deve avere il coraggio di lasciare andare certe cose per continuare a vivere", hanno aggiunto i Modà. La canzone è una delle loro ballate più emozionanti e riflette il desiderio di vivere un amore che non si dimentica, anche quando è necessario andare avanti.

Insieme a Kekko Silvestre, il gruppo è composto da Enrico Zapparoli alla chitarra, Diego Arrigoni alla chitarra, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria.

I Modà hanno pubblicato sui social tutto il loro entusiasmo per il ritorno al Festival: "Romantici, manca sempre meno a Sanremo e l’emozione è già alle stelle. Suonare e cantare Non ti dimentico per la prima volta con l’orchestra è stato magico. Ora, contiamo i giorni che ci separano dal palco dell’Ariston", il post Instagram. La band è pronta a far sognare il pubblico con questa nuova canzone, che porta con sé una carica emotiva e un messaggio di speranza, in pieno stile Modà.