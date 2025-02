Chi è il marito di Miriam Leone: Paolo Carullo, businessman con l'anima del dj

Miriam Leone è all’Ariston come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025, accanto al padrone di casa Carlo Conti e alle colleghe Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Attrice apprezzata e bellissima ex Miss Italia, Leone ha sempre tenuto separate vita professionale e vita privata sin dll’inizio della sua carriera, custodendo i suoi affetti lontano dai riflettori. Della sua sfera personale sappiamo poco: solo che nel 2021 ha sposato il suo compagno Paolo Carullo e che nel 2023 dalla loro unione è nato Orlando.

Chi è Paolo Carullo: imprenditore e musicista

Nato il 31 agosto 1980, Paolo Carullo è siciliano come Miriam, nato e cresciuto a Caltagirone, in provincia di Catania. Nel 2006 si è laureato in Economia e Finanza a Milano e ha poi intrapreso una carriera nel mondo degli affari. Attualmente è un operatore finanziario e capo dello sviluppo del business presso la società Aliante Partner.

La sua grande passione, però, è la musica: ha, infatti, fondato la band Apple Jack, nella quale si esibisce come DJ. Nonostante la sua vena artistica è sempre rimasto, però, decisamente lontano dalla ribalta, un comportamento che ha mantenuto anche quando ha intrapreso la relazione con Miriam Leone, poi diventata sua moglie.

Miriam Leone e Paolo Carullo: un amore siciliano

Paolo Carullo e Miriam Leone si sono conosciuti a una festa in Toscana dove, curiosamente, erano gli unici siciliani presenti. “Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare” ha dichiarato l’ex Miss Italia in un’intervista. Carullo, per stessa ammissione dell’attrice, è riuscito a curare tutte le sue ferite che in passato l’avevano resa diffidente nei confronti dell’amore. E lo ha fatto, probabilmente, anche grazie alla discrezione che lo contraddistingue.

Le nozze tra i due sono state celebrate il 18 settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, nel Santuario di Santa Maria La Nova. L’hashtag che ha accompagnato l’evento era: #nimaritamu (“ci sposiamo” in dialetto siculo). Nel dicembre 2023, Miriam Leone e Paolo Carullo sono diventati genitori del loro primo figlio: Orlando Leone Carullo.