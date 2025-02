Il marito di Elettra Lamborghini è più famoso di quanto si pensi. Chi è Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack sono una delle coppie celebri più in vista in questo momento. I due, sposati dal 2020, non mancano infatti di pubblicare sui social media scatti romantici e della loro quotidianità insieme pur vivendo una vita decisamente fuori dal comune. Ora che la cantante sale sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Sanremo, si riaccende anche la curiosità sul suo compagno di vita: chi è l’uomo che le ha rubato il cuore?

Chi è Afrojack

Nato il 9 settembre 1987 a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, Nick Leonardus van de Wall (in arte Afrojack) è un DJ, produttore discografico e remixer di fama internazionale. Il suo amore per la musica è arrivato all’età di cinque anni, quando il piccolo Nick ha iniziato a suonare il pianoforte. In seguito, durante l'adolescenza, si è avvicinato al mondo della produzione musicale e ha creato le sue prime tracce. Nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica ‘Wall Recordings’ e nel 2014 ha pubblicato il suo album di debutto, ‘Forget the World’. Nel corso della sua carriera, Afrojack ha collaborato con artisti di rilievo come David Guetta, Pitbull e Beyoncé, consolidando la sua posizione nella scena musicale elettronica mondiale. Il profilo Instagram ufficiale del DJ e producer conta oggi 4 milioni di follower.

La musica di Afrojack

Lo stile di Afrojack fonde elementi di house, electro e dance-pop. Uno dei suoi singoli più famosi è uscito nel 2010 e si intitola ‘Take Over Control’. Il brano, che può contare sulla voce di Eva Simons, ha ottenuto un successo internazionale e scalato le classifiche in diversi Paesi. Oltre alle sue produzioni originali, il DJ è noto anche per i suoi remix di brani popolari e per le collaborazioni con altri artisti di spicco. L’abilità nel creare tracce coinvolgenti e ritmi energici lo ha reso una presenza costante nei maggiori festival musicali di tutto il mondo.

La relazione con Elettra Lamborghini

Afrojack ed Elettra Lamborghini hanno reso pubblica la loro relazione il 26 dicembre 2018 con un fidanzamento ufficiale. La coppia si è sposata circa due anni dopo, il 26 settembre 2020, a Villa del Balbiano (Ossuccio), sul Lago di Como. La cerimonia è stata intima e privata ma ha attirato l'attenzione dei media. Attualmente i due vivono tra Milano e Miami, a seconda degli impegni lavorativi che riguardano entrambi.

L'idea di adottare figli

In diverse interviste, Elettra Lamborghini ha espresso il desiderio di diventare madre attraverso l'adozione. La cantante ha, infatti, dichiarato di poter avere figli ma di essere spaventata all'idea di mettere al mondo un bambino in un'epoca complessa come quella che stiamo vivendo attualmente. “Adottando, al contrario, mi sembrerebbe di salvare un bambino donandogli una vita migliore” ha raccontato. A quanto dichiarato da Lamborghini, Afrojack sarebbe d'accordo con lei su questo percorso.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2025

Dopo essere stata una concorrente di Sanremo nel 2020, Elettra Lamborghini partecipa al Festival 2025 nei panni di co-conduttrice della terza serata, insieme a Katia Follesa e Miriam Leone e, ovviamente, accanto al Direttore artistico Carlo Conti.