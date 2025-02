Di cosa parla "Goodbye (voglio good vibes)", la canzone di Maria Tomba a Sanremo 2025

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Dopo l'esperienza a X Factor, la giovane Maria Tomba, veronese 23enne, debutta sul palco di Sanremo 2025 - categoria Nuove Proposte - con il brano "Goodbye (voglio good vibes)". Cosa vuole raccontare, questa artista emergente, attraverso le parole scelte? A codificare il messaggio ci ha pensato la cantante stessa.

"È una canzone che rappresenta davvero chi sono. È un inno alla positività e alla spensieratezza, ma allo stesso tempo parla di rimanere fedele ai propri valori", ha spiegato Maria. "Volevo creare qualcosa di ironico e divertente, ma con un messaggio profondo: andare oltre alle apparenze".

Maria Tomba è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte

Effettivamente, seppure in maniera scanzonata - a tratti ironica - è possibile ravvisare nel testo di "Goodbye (voglio good vibes)" la volontà di vivere l'intensità delle esperienze tipiche dei vent'anni senza, però, lasciarsi opprimere da inutili cappe di pessimismo: le "bad vibes", per l'appunto. A rafforzare il messaggio di "zero stress" anche i look scelti dall'artista veneta: all'Ariston ha posato con le scarpe in gomma ed il pigiama. In controtendenza, decisamente, con i look studiati fin nel più piccolo dettaglio di molti artisti.

"La tossicità non ci piace, perché ci fa perdere con noi stessi. Ma anche la volontà di andare oltre apparenze e maschere sociali, perché siamo molto più di quello che mostriamo. E' infatti un brano nato in un momento cui ero molto insicura di me esteticamente, mi ha aiutata a prendere consapevolezza di questa insicurezza e restituirmi la confidence". Maria ha raccontato che la stesura di questo brano - seppure in team - l'ha aiutata verso una maggiore presa di coscienza delle proprie debolezze, un vero e proprio strumento di cura interiore.

Con il suo carisma, e la sua dose di colore ed originalità, Tomba si è aggiudicata il quarto posto dell'edizione 2023 di X Factor. Ora se la gioca sul palco dell'Ariston e in molti si chiedono quale pigiama sceglierà per il suo debutto sanremese.