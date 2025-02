Marchio “riconoscibile“: il caso delle due collane di Tony

C’è un problemone che sta tormentando tutti coloro che salgono sul palco del 75° Festival: sta nella nuova norma Rai che, per evitare spiacevoli casi di pubblicità occulta tipo Travolta 2024, vieta di indossare non solo oggetti o abbigliamenti con marchi visibili ma anche "riconoscibili". E dato che la collana che Tony Effe avrebbe dovuto indossare giovedì sera sul palco era “riconoscibilmente“ Tiffany, Effe ha dovuto eliminarla dall’outfit poco prima di salire sul palco, cosa che lo ha fatto molto arrabbiare. Così arrabbiato da far temere il forfait.

Di fatto il criterio della “riconoscibilità“ è opinabile: qualche funzionario Rai ha riconosciuto e bloccato la collana Tiffany, ma qualcun altro non ha notato il conclamato stile Alessandro Michele (Valentino) e ha dato via libera sul palco alle mises di California dei Coma_Cose così come alle riconoscibilissime fantasie Pucci di Sarah Toscano. Il solito pasticcio Rai, insomma.

Comunque Tony Effe ieri ha chiesto pure (quasi) scusa: "Me la sono presa perché ero un po’ giù di mio. Però le regole non sono uguali per tutti". Infatti in serata ha indossato sul palco, spacciandola per un foulard, quella che è un’altra notissima collana di Tiffany, Collezione Mesh di Elsa Peretti (foto sopra). E Conti l’ha pure toccata sul palco, scherzosamente?