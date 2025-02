Marcella Bella a Sanremo, di cosa parla ‘Pelle diamante’

Marcella Bella è la signora del Festival di Sanremo 2025. E non solo per età anagrafica – i più maturi sono lei con 72 anni e Massimo Ranieri con 73 -, ma anche e soprattutto per il numero di partecipazioni a questa manifestazioni: ben 8. Tra queste, da ricordare il terzo posto ottenuto a Sanremo 1986 con la canzone ‘Senza un briciolo di testa’. Il successo che però è ancora oggi immortale nella ricca discografia di Marcella Bella è ‘Montagne verdi’, che al Festival di Sanremo 1972 era arrivata soltanto al settimo posto. A Sanremo 2025 la cantante catanese sale sul palco con ‘Pelle diamante’.

“Questa canzone è quasi un inno pensato e dedicato alle donne, alle donne di oggi indipendenti, che sanno quello che vogliono. Donne che si fanno valere e che sono talmente sicure e quasi dure, quasi, da essere molto vicine a un diamante. Che è la pietra più dura che ci sia, però è anche molto, ma molto, preziosa. Quindi queste donne sono anche preziose” spiega Marcella Bella.

Le cui possibilità di vittoria finale sono inesistenti, ma la cantante catanese guida una classifica molto particolare: insieme ad Serena Brancale e Rkomi è la candidata da alcuni dei principali siti di scommesse a finire all’ultimo posto in classifica.