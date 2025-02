Marcella Bella contro Anna Tatangelo: il dissing che non ti aspetti

Marcella Bella è all’ottava partecipazione al Festival di Sanremo. Oltre cinquant’anni di carriera, 27 dischi, una serie impressionante di singoli e di riconoscimenti all’interno di importanti manifestazioni musicali: Marcella Bella, che per molti anni è stata nota solo come Marcella, è una delle colonne della musica al Festival di Sanremo 2025.

Sul palco del Teatro Ariston porta ‘Pelle diamante’, canzone scritta dalla stessa Marcella Bella con Marco Rettani, Pasquale Mammaro, Senatore Cirenga e Andrea Simoncini. Ma nel suo lunghissimo palmares al Festival di Sanremo però si inserisce quella ‘Montagne verdi’. Al Festival di Sanremo 1972 questa canzone non ha vinto, ma da lì è cominciata la sua ascesa verso un successo senza tempo.

Marcella Bella torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo

Fra le canzoni più famose della cantautrice catanese, ci sono le immortali ‘Io domani’, ‘Nell'aria, ‘Resta cu’mme’ e ‘Tanti auguri’.

Marcella Bella ha dato il via anche a un paradossale e singolare dissing. Che l’ha vista protagonista di una discussione a distanza con Anna Tatangelo. “Nel 2005 ho portato al Festival di Sanremo la canzone ‘Uomo bastardo’ - ha raccontato anche recentemente a Francesca Fagnani durante il programma ‘Belve’ - e Anna Tatangelo nel 2011 è salita sullo stesso palco con ‘Bastardo’. Ha cantato una canzone simile pensando di essere la sola. Certo che se ne era accorta, figuriamoci. La mia era più bella perché originale, non l’aveva mai cantata nessuno”. Plagio, quindi? Per nulla, nonostante la stessa Marcella Bella nel 2011 avesse telefonato ad Anna Tatangelo proprio per farle notare la somiglianza. Somiglianza che, peraltro, non c’è nè nel testo nè nel messaggio delle due canzoni. Tutto si è comunque risolto e le due hanno fatto pace.

Il dato di fatto è che questo è stato una sorta di dissing ante litteram, molto prima che Tony Effe e Fedez mettessero in scena il teatrino che li ha caratterizzati ultimamente.