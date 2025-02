Mahmood, chi è il presunto compagno del cantante

Roma, 14 febbraio 2025 – Mahmood si prepara a calcare nuovamente il palco dell'Ariston come co-conduttore della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover. L'attenzione, però, si concentra non solo sulla sua carriera musicale, ma anche sulla sua vita privata, su cui il cantante ha sempre mantenuto grande riserbo. Chi è il suo compagno attuale?

Chi è il compagno di Mahmood

La vita sentimentale di Mahmood (classe 1992) è sempre stata oggetto di curiosità, ma il cantante ha mantenuto una rigorosa riservatezza al riguardo, senza mai esporsi. In una recente intervista ha dichiarato di essere felice e innamorato ma non ha citato il nome della persona che gli sta accanto.

È stata, al contrario, Ornella Vanoni a rivelare che Mahmood – con cui la cantante ha duettato sulle note di ‘Sant’Allegira’ – sarebbe legato al modello Noah Oliveira. Si tratta di un indossatore originario del Brasile e residente tra Berlino e Milano. Alessandro Mahmoud, questo il nome reale del giovane cantautore, non ha confermato né smentito ufficialmente la relazione, preferendo mantenere privata la sua sfera personale.

Il cantante, inoltre, non ha mai risposto a domande che riguardano il suo orientamento sessuale e le ha definite inopportune e poco educate. Ritiene, infatti, che dover specificare il proprio orientamento tenda a creare delle distinzioni non necessarie tra la comunità LGBTQ+ e il mondo eterosessuale.

Mahmood durante il photocall di Sanremo 2025 (Ansa)

Mahmood a Sanremo 2025

Come anticipato Mahmood torna a Sanremo, ma non è nuovo al palco dell’Ariston sul quale salirà quest’anno per la quinta volta. Il cantante ha infatti vinto il Festival nel 2019 con il brano ‘Soldi’; è stato superospite dell’edizione 2021; nel 2022 ha nuovamente trionfato tra i concorrenti con ‘Brividi’ in coppia con Blanco e nel 2024 ha portato in gara ‘Tuta Gold’ classificata sesta.

Nel 2025 lo vedremo in un’inedita veste: sarà, infatti, co-conduttore della quarta serata dedicata alle cover, affiancando Carlo Conti e Geppi Cucciari. Questa partecipazione segna un ulteriore passo nella sua carriera e dimostra la sua versatilità e il forte legame con la manifestazione canora più importante d'Italia.