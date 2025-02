La canzone di Lucio Corsi è ‘Volevo essere un duro’. Di cosa parla?

Lucio Corsi è al debutto sul palco del Teatro Ariston. Quella con il brano ‘Volevo essere un duro’ è la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. E, probabilmente, il cantautore grossetano è uno degli “oggetti misteriosi” per gran parte del pubblico di questo Sanremo 2025.

Di cosa parla ‘Volevo essere un duro’? A spiegarlo è lo stesso Lucio Corsi: “Questa canzone parla del fatto che questo mondo infallibili, solidi come delle pietre e perfetti come dei fiori senza dirci che i fiori sono appesi a un filo. Questo brano parla anche del fatto che spesso è facile non divenire ciò che si sognava. Sono poche le persone che possono dire di essere diventate ciò che sognavano da piccole o ciò che il mondo vorrebbe farci essere, che poi magari non è nemmeno la via giusta quella. A volte è assurdo diventare come il mondo ci vuole. Oppure sogniamo di essere cose che alla fine non sono così tanto meglio di ciò che siamo. Se ‘Volevo essere un duro’ fosse un’immagine, sarebbe forse un albero di quelli su cui sali da bambino oppure la fionda, non so”.

Secondo i principali siti di scommesse, la vittoria di Lucio Corsi a Sanremo 2025 sarebbe praticamente impossibile: un suo successo pagherebbe 33 volte la posta, così come farebbe la vittoria dei Coma Cose.