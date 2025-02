Massimo Ranieri, Sanremo 2025: ecco di cosa parla la canzone ‘Tra le mani un cuore’

Massimo Ranieri torna in gara al Festival di Sanremo 2025 con Tra le mani un cuore, una ballad intensa e struggente che affronta il tema dell’amore incondizionato e della vulnerabilità dei sentimenti. Scritta da Tiziano Ferro insieme a Nek, Giulia Anania e Marta Venturini, la canzone si distingue per un testo poetico, una melodia avvolgente e l’interpretazione di Ranieri, la cui voce intensa e profonda crea un mix capace di emozionare fin dal primo ascolto.

Il significato della canzone in un video social

Ranieri stesso ha descritto il brano come "lacerante di bellezza", una storia d’amore che si conclude, ma in cui resta lo spazio per la cura e il rispetto reciproco. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista ha spiegato: “Il titolo è “Tra le mani un cuore” ed è una canzone lacerante di bellezza, perché è la storia di questa persona che finisce questo rapporto e aiuta l’altra persona a salvarla da questo cuore caduto in mare. I rapporti, quando finiscono, possono benissimo riprendersi o terminare in un modo molto più civile, molto più umano”. In un'intervista a Radio Italia, ha aggiunto: “Al primo ascolto ho detto: “è lei!”, come mi era successo con “Perdere l’amore””.

Il testo della canzone sottolinea la delicatezza con cui bisogna trattare un cuore ferito. Ranieri lo descrive come un’immagine potente, evocata anche da alcune rappresentazioni diffuse sui social: “Se la mia canzone fosse un’immagine, l’ho sempre vista come quel cuore trafitto e lacerato da una lancia”.

Un inno all’amore e alla pace

Oltre a essere una struggente canzone d’amore, Tra le mani un cuore porta con sé un messaggio universale. Lo stesso Ranieri ha spiegato: "Parla dell’amore come un processo di protezione. Perché se ami qualcuno, non devi fargli male. Ma in fondo è anche una canzone contro la guerra, sia quella mondiale che quella di tutti i giorni”. Un significato che emerge fin dai primi versi del brano:

Se hai tra le mani un cuore Un giorno crollerai Sollevalo da terra Comprendilo se torna stanco da una guerra Se hai tra le mani un cuore Tu tienilo in alto E amalo in ginocchio su un altare Che ogni tua ferita lo farà sanguinare.