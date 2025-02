Katia Follesa travolge Sanremo: dalla gag su Chiara Ferragni al bacio in bocca a Simon Le Bon

Roma, 14 febbraio 2025 – Katia Follesa protagonista della terza serata del Festival di Sanremo 2025. La co-conduttrice ironizza sull'esperienza sanremese di Chiara Ferragni, in una gag sul no ai monologhi del direttore artistico di Sanremo 2025. Alla sua seconda uscita sul palco, la comica, sul palco per l’occasione insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, entra in scena con un leggio in mano. "Che fai?", chiede Conti. "Un monologo", annuncia lei. "No il monologo quest'anno no", ribadisce il conduttore. "Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona" sottolinea. "No", replica irremovibile Conti, portando via il leggio.

Simon Le Bon bacia Katia Follesa durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Le gag arrivano a raffica una dietro l'altra, Prima prova a scendere le scale con il bob: "Se devo morire mi devo divertire". Poi ironizza sui tempi veloci di Carlo Conti: "Fai così anche con tua moglie? Dai che c'ho tre secondi!". Quindi l’inno alla body positivity: "Da mesi ho affrontato un percorso di remise en forme e ho fatto tantissima ginnastica: non c'è nessun segreto, quello che vedete è frutto di tanta costanza e soprattutto di tanto sport. Voglio salutare tutte le donne, le mie alleate che vogliono raggiungere un obiettivo e ci riescono", le sue parole mentre esibisce orgogliosamente le braccia 'a tendina'. E ancora: “Prometto che non canterò, non ballerò e non devolverò il cachet in beneficenza, sono una ragazza madre io".

Katia Follesa prova a scendere con un bob le scale dell'Ariston (Ansa)

Katia Follesa show anche quando sul palco sono arrivati i Duran Duran. La conduttrce e attrice è uscita vestita da sposa, sollevando un cartello con scritto "Sposerò Simon Le Bon", tormentone dei tempi in cui Simon Le Bon era l'idolo di milioni di ragazzine. Dopo 'Wild boys', richiesta dal conduttore, il leader dei Duran Duran riceve il Premio del Comune di Sanremo e concede un bacio a stampo alla comica, mentre il pubblico intona "Bacio, bacio". "Non hai capito che cos'è successo: mi sono quasi limonata Simon Le Bon", esclama Follesa prima di lanciare il bouquet tra il pubblico.

Un sogno per molte fan dei Duran Duran, ma non solo. Il film ‘Sposerò Simon Le Bon’, infatti, è stato un vero cult. E infatti proprio a ‘Sposerò Simon Le Bon’ si è rifatta la gag della conduttrice e attrice. Un film che per la generazione dei Millennials, ovvero di chi oggi ha dai 30 ai 40 anni, ha rappresentato un punto di riferimento. E anche a Sanremo l’arrivo dei Duran Duran è stato un vero momento storico. La band non tornava in Riviera da anni e l’accoglienza riservata da Katia Follesa è stata un momento storico.