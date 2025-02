Sanremo 2025, Jovanotti fradicio sotto la pioggia fa impazzire il pubblico

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Uno spettacolo nello spettacolo. Solo Jovanotti può trasformare un’ora di pioggia in uno show. E così le prove dell’esibizione che Lorenzo Cherubini porterà sul palco del Teatro Ariston questa sera per la prima serata del Festival di Sanremo 2025 si sono trasformate in uno show sotto l’acqua.

La pioggia battente però non ha scoraggiato nè i temerari musicisti - peraltro con un talento sconfinato - del supergruppo Rockin’ 1000 nè lo stesso Jovanotti. “Abbiamo portato i Rockin’ 1000 a Sanremo, che figata” ha esclamato sotto il diluvio davanti all’ingresso principale del Teatro Ariston. Dove ha provato insieme alla band per ben due volte l’esibizione di questa sera.

Jovanotti a Sanremo: stasera il cantautore (58 anni) sarà l’ospite d’onore della serata d’inaugurazione della 75ª edizione del Festival. Ieri ha detto: «Sento che sta montando la marea»

Con solo il cappellino rosso e la giacca verde a ripararlo dagli scrosci. E il pubblico è rimasto fermo senza cedere alla tentazione di tornare a casa o andare a ripararsi da qualche parte. Anche perché l’energia di questi musicisti e del capopopolo Jovanotti è stata travolgente. Più di tutto. Più della pioggia.

Ed è proprio vero che “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” è davvero lui. Un Lorenzo Cheubini in splendida forma.