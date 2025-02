Johnson Righeira torna a Sanremo. Dal celebre duo alla carriera solista, chi è

Vamos a la playa di Sanremo. Il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di un momento nostalgico con la partecipazione di Johnson Righeira nella serata dei duetti. L’artista torinese, metà del duo Righeira, si esibirà con i Coma_Cose reinterpretando ‘L’estate sta finendo’, uno dei brani simbolo degli anni ‘80 dei Righeira. Il ritorno all’Ariston segna per Johnson Righeira un momento speciale: la sua ultima partecipazione al Festival risale infatti a 39 anni fa, quando, nel 1986, presentò con Michael Righeira il brano ‘Innamoratissimo (Tu che fai battere forte il mio cuore)’.

La performance con i Coma_Cose rappresenta un omaggio a un’epoca musicale che ancora oggi fa ballare e sognare. Scopriamo chi sono i Righeira e perché il loro successo è diventato un fenomeno internazionale.

Gli esordi e la formazione del duo

Stefano Righi (in arte Johnson Righeira) e Stefano Rota (Michael Righeira) si conoscono tra i banchi del Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino. La loro amicizia li porta a esplorare il mondo della musica elettronica e, nel 1981, decidono di formare un duo musicale adottando il nome Righeira, un’invenzione di Righi nata per gioco a partire dal cognome. Il loro stile si distingue per un mix di sonorità disco e synth-pop, con testi apparentemente spensierati ma spesso ricchi di riferimenti più profondi.

Le hit internazionali ‘Vamos a la playa’ e ‘No tengo dinero’

Nel 1983, i Righeira pubblicano "Vamos a la playa", un brano che diventa subito una hit estiva in tutta Europa. Pur essendo il ritornello in spagnolo, la canzone diventa un culto, con il suo testo post-apocalittico che fa riferimento agli effetti di un’esplosione nucleare.

Il successo di “Vamos a la playa” porta il duo alla ribalta internazionale, con vendite che superano il milione di copie. Lo stesso anno, bissano il trionfo con "No tengo dinero", un altro tormentone che consolida la loro fama.

‘L’estate sta finendo’ e la maturità artistica

Nel 1985, arriva "L’estate sta finendo", il brano che segna la svolta più malinconica della loro carriera. La canzone, che racconta la fine dell’estate con un velo di nostalgia, conquista il Festivalbar, diventando una delle canzoni simbolo di quel periodo. Johnson Righeira la ripropone a Sanremo 2025 con i Coma_Cose, in una reinterpretazione che unisce il sound originale a una sensibilità più contemporanea.

Sanremo e gli anni successivi

Nel 1986, i Righeira calcano il palco dell’Ariston con "Innamoratissimo", brano che, pur non eguagliando il successo dei precedenti singoli, conferma il loro status nel panorama musicale italiano. Dopo alcuni anni di minor successo, nel 1992 pubblicano l’album ‘Uno, Zero, Centomila’, che però passa inosservato. Dopo un lungo periodo di pausa, nel 2007 tentano un ritorno con l’album "Mondovisione", ma senza particolare successo. Nel 2016, Johnson e Michael annunciano lo scioglimento definitivo del duo.

Vita privata e curiosità

Johnson Righeira è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Nel 1993, è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti, che si è conclusa con un patteggiamento. Ha poi continuato a lavorare nel mondo della musica, ma con un profilo più defilato. La sua carriera è rimasta legata al mondo dell’Italo disco, un genere che negli anni ha visto una vera e propria riscoperta a livello internazionale.

Il ritorno a Sanremo con i Coma_Cose

Il duo milanese dei Coma_Cose, formato da Fausto Lama e California, già protagonisti delle radio con “Cuoricini”, ha scelto di rendere omaggio a una delle hit più iconiche degli anni ‘80, reinterpretandola con il suo stile unico. La presenza di Johnson Righeira è una scelta che rappresenta un perfetto connubio tra passato e presente; un duetto che promette di essere uno dei momenti più emozionanti e divertenti della serata, riportando sul palco dell’Ariston l’energia e la nostalgia di un’epoca irripetibile. Con un unico scopo: far ballare la platea e tutta l’Italia.