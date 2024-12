Sanremo 2025, i Jalisse ancora fuori dalla gara. “Brindiamo ai 28 no”

Roma, 1° dicembre 2024 - I Jalisse collezionano il 28esimo no a gareggiare al Festival di Sanremo e ci brindano su. Tra i 30 big, i cui nomi sono stati svelati oggi dal direttore artistico Carlo Conti, non ci sarà una delle coppie comunque più famose della kermesse canora. Non tanto, o non solo, per quel motivetto 'Fiumi di parole' che vinse il Festival nel lontano 1997, ma per tutte le polemiche che ci sono state negli anni a causa delle ripetute esclusioni dalla gara. E loro, il duo musicale italiano, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, brinda - con una buona dose di autoironia - al 28esimo 'no'. Un video sui social, la coppia stappa due birre mentre si sente in sottofondo la voce di Conti che elenca i nomi dei 30 big dell'edizione 2025. "E noi brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile!" si legge sul post.

I nomi dei 30 big in gara a Sanremo sono: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.