Il caso Fedez. Tradimenti e veleni. Il “Battito“ si fa virale

"Mi piace mettermi in pericolo" dice Tony Effe (largheggiando coi pronomi) se gli chiedi il perché di Sanremo. Fedez, che con l’ex Dark Polo condivide titoloni di giornale e dissing maleodoranti, ha continuato in questi giorni a usare il Festival per i suoi fini divincolandosi tra polemiche montate come la panna impazzita per rilanciare sul suo personaggio e provare a tirarsi fuori dalle secche in cui l’hanno spinto una serie di vicende in bilico tra gossip e cronaca nera come il naufragio del matrimonio con Chiara Ferragni e le indagini relative all’aggressione nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 del personal trainer Cristiano Iovino fuori da un locale milanese a cui, secondo alcuni, Fedez non sarebbe stato estraneo. Vicenda che ha spinto la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta parallela a quella sugli ultras della Curva Sud del Milan, con cui le intercettazioni dimostrano il rapper milanese manteneva rapporti stretti.

La Procura ha chiesto di archiviare l’inchiesta, grazie a un accordo transattivo tra l’interprete di Battito e la presunta vittima, che ha preferito non sporgere querela. Tocca ora al gip competente decidere se archiviare il procedimento o riaprire il caso. Di certo c’è che gli ambienti frequentati dal rapper milanese fossero gli stessi a cui era legato Emis Killa, finito sotto inchiesta per l’indagine “Doppia Curva”.

Su questo s’innestano le voci, le indiscrezioni e le presunte “rivelazioni” di Fabrizio Corona a cui il rapper ammette di aver compiuto l’"errore gravissimo" di rivelare i suoi tormenti familiari. Ma la calunnia è un venticello che, nel suo caso, si porta dietro i sospetti che sia tutta una montatura ideata da lui stesso con la complicità dell’ex galeotto. Fra i nomi più frequentati dalle cronache rosa, Megan Taylor, Melissa Satta o quella Angelica Montini a cui avrebbe dedicato la rivisitazione di Bella stronza portata in scena all’Ariston con Marco Masini due giorni fa.

In questo vortice impazzito di gossip – peraltro in altri tempi autoalimentato dall’iperpresenza social della ex coppia – ecco che si sparge il sussurro che Chiara sia già in crisi, anzi no, col nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera; o che sia stato lo stesso rapper “ingrato“ a scatenare la guerra “goliardica“ ma virale contro Conti messa in atto dai Fuckyourclique, che avrebbero dovuto duettare con Federico al posto di Masini, bocciati però dal direttore artistico.

"Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato" ha detto però Fedez, all’Ariston con un brano sulla sua depressione. "Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà".

Andrea Spinelli