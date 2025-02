Il significato del della canzone di Alex Wyse a Sanremo. Tutto su Rockstar

Roma, 12 febbraio 2024 - Voglia di libertà e una ribellione da vera rockstar. Questo il mood che porterà sul palco del Festival di Sanremo 2025 Alex Wyse, giovane cantautore comasco che ha ottenuto un posto di diritto sul palco dell’Ariston, tra le Nuove Proposte, partecipando a Sanremo Giovani. Il suo brano, ‘Rockstar’, “è una ribellione alle logiche odierne”, ha raccontato l’artista sul suo profilo Instagram.

Alex Wyse, finalista di Sanremo Giovani (© Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas)

Con l’esibizione di stasera, Alex sfiderà il duo Lil Jolie e Vale LP per accedere alla finale della categoria in programma domani, mercoledì 13 febbraio. L’altro finalista uscirà dal duello fra Maria Tomba e Settembre.

Il significato di ‘Rockstar’

“Una canzone a cui ho dato una parte dei miei lunghi pensieri profondi”. Così Alessandro Rina (nome all’anagrafe di Alex Wyse) descrive il suo brano, una canzone riflessiva e intima, che usa il concetto di ‘rockstar’ per raccontare qualcosa di diverso da quello che solitamente questa parola evoca. Sui suoi profili social, il cantante comasco scrive, presentando il pezzo: “La libertà è ridotta a un’ora d’aria, una boccata d’aria non fresca ma depurata, imbustata e venduta da qualcuno a qualcun altro”. Al centro del pezzo, quindi, la ricerca della libertà: il giovane artista racconta la sua canzone come “una ribellione alle logiche odierne, un inno all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti”. La rockstar di Alex è qualcuno in grado di esprimersi, di essere se stesso e di rispettare la propria autenticità. “‘Rockstar nasce come un urlo di libertà”, rivela Alessandro ai microfoni di SkyTg24, spiegando che si tratta di un brano che si rivolge a tutte le generazioni, non solo alla Gen Z a cui il giovane appartiene. “Le rockstar non sono solo i cantanti rock, per me è un sinonimo di libertà e della capacità di lasciarsi andare, che secondo me si sta un po’ perdendo con i social network”, aggiunge l’artista.