Giorga canta ‘La cura per me’, di cosa parla e chi l’ha scritta

Giorgia arriva sul palco del Festival di Sanremo 2025 da favoritissima per la vittoria finale. Tanto il duetto con Annalisa - nella serata Cover di venerdì 14 febbraio interpreteranno ‘Skyfall’ di Adele - quanto l’esibizione con l’inedito ‘La cura per me’ è infatti dato dai maggiori siti di scommesse come principale pretendente alla vittoria finale di Sanremo 2025.

Di cosa parla ‘La cura per me’? “Questa canzone è un viaggio di sentimento profondo che volge ad una trasformazione. Se ‘La cura per me’ fosse un’immagine o un quadro, vedremmo una stanza buia spezzata da una luce che entra e la illumina” ha raccontato Giorgia.

‘La cura per me’ porta la firma di tre grandi nomi: Giorgia, Blanco e Michelangelo. Una hit di sicuro successo? Possibile, ma a decidere sarà come di consueto il pubblico.

Giorgia arriva al Festival di Sanremo 2025 dopo un bagno di popolarità ulteriore rispetto a quanto già non abbia avuto negli ultimi anni: la sua conduzione dell’ultima edizione del talent show Sky X Factor è stata molto apprezzata tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori. Il suo talento infinito e la sua verve sul palcoscenico non sono mai stati messi in discussione, ma questa prova dell’ultimo anno ha stupito molti.