Geppi Cucciari, chi è la poliedrica conduttrice: dagli inizi a Zelig ai programmi culturali

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Chiamata da Carlo Conti per affiancarlo sul palco della quarta serata di Sanremo 2025 – quella dei duetti – Geppi Cucciari torna all'Ariston dopo essere stata ospite della nota kermesse due volte. Nel 2012 la presentatrice sarda era stata voluta da Gianni Morandi, mentre nel 2015 era stato proprio Conti a convocarla, che stavolta, la schiera in formazione ufficiale.

Le aspettative verso Cucciari sono alte: del resto, la conduttrice è riuscita a modellarsi, negli anni, macinando programmi su programmi – senza tralasciare incursioni sul grande schermo, in libreria e a teatro – su un genere ormai ben cucitole addosso, che potremmo identificare come "cultura lieve". Nell'accezione più nobile, dunque calviniana, della definizione.

L'attrice e presentatrice Geppi Cucciari (Ansa)

Partita da Zelig, nei panni di comica, nel 2003, ha subito impostato la sua formazione su un doppio binario. Lontano dalla sua Nuoro, Cucciari, all'ombra della Madonnina, mentre muove i primi passi nel mondo televisivo, si laurea parallelamente in Giurisprudenza all'Università Cattolica. Cultura e ironia. Connubio vincente che diventerà la sua cifra stilistica.

Dopo Zelig la carriera di Geppi decolla: serie tv, format comici per il piccolo schermo e – nel 2009 – il passaggio a La7. Una delle prime virate "impegnate" arriva nel 2013, quando si occupa della copertina – nota come Agenda Geppi – del programma ‘Le invasioni barbariche’ con Daria Bignardi. Una modalità espressiva che le calza (e funziona): si susseguono così esperienze in cui la presentatrice riversa la sua comicità arguta in programmi di taglio istruttivo-culturale, come ‘Per un pugno di libri’, affiancata da Piero Dorfles. Cucciari non disdegna neppure l'intrattenimento puro, come testimonia la sua esperienza alla conduzione, nel 2016, de ‘Le iene’. Dal 2015 è, inoltre, conduttrice del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 2. Fra i suoi maggiori successi, il programma settimanale, in onda dal 2023 su Rai 3, ‘Splendida cornice’: appuntamento settimanale con l'intrattenimento culturale e l'approfondimento, senza trascurare la satira. Punge con piacevolezza.

E dato che, ormai, Geppi Cucciari pare uno dei pochi modi efficaci per somministrare la cultura al Belpaese, eccola anche al timone della cerimonia del Premio Strega dal 2021 al 2024. Nel 2023, il suo monologo al Quirinale – in occasione della presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello – aveva deliziato niente meno che il presidente Sergio Mattarella. A dimostrazione che l'ironia, quando è figlia dell'intelligenza, può dire (quasi) tutto. Con un carico di aspettative, inevitabili, Geppi Cucciari, a Sanremo 2025, nei panni di co-conduttrice è sicuramente fra le presenze più attese.