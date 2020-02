Sanremo, 6 febbraio 2020 - Ruba la scena di Sanremo 2020 Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo brilla nella terza serata del Festival. E non solo per il suo abito lungo 'da sirena' color carne tempestato di paillette, ma per la spigliatezza con cui si pone sul palco. Tanto da trascinarsi dietro Amadeus che si improvvisa showman per l'occasione. La gag è abbastanza prevedibile: il conduttore si presenta con una ampia sciarpa bianca che lascia intravedere quella che sembra essere una maglietta della Juventus. "È la più bella camiseta del mondo", dice Georgina. Che inizia a incalzare il conduttore: "Togliti la giacca, Amadeus". Lui, noto interista, pare riluttante. Ma dopo le insistenze della Rodriguez obbedisce e mostra la maglia. Ed ecco il colpo di scena: la 'camiseta' è bianconera solo per la parte che si "intravedeva". Il resto è nerazzurro e dietro porta il numero 9 e la scritta 'Lukaku', bomber nerazzurro.

Chi è Georgina Rodriguez

Nata nel 1994 a Buenos Aires, Georgina Rodriguez cresce in Spagna: i primi lavori come ballerina e modella, quindi il trasferimento a Madrid dove diventa commessa in una boutique di lusso. Galetto fu un party di una nota casa di moda, a quanto pare, per l'incontro con Cristiano Ronaldo. Quindi l'amore con CR7 e la figlia, Alana Martina, avuta dalla coppia nel 2017. E Georgina che dopo qualche tempo ha lasciato il lavoro di commessa per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Oggi i riflettori sono tutti per lei, mentre il compagno siede in prima fila, sorridente, all'Ariston. Quasi "un passo indietro", verrebbe da dire.

