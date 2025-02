Francesco Gabbani e l’autotune: “Andrebbe tolto, ma molti smetterebbero di cantare”

Francesco Gabbani è uno dei pochi Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ad aver già vissuto la gioia della vittoria. E non solo una volta. Nel 2016, infatti, Francesco Gabbani ha vinto fra le Nuove Proposte con il brano ‘Amen’, mentre l’anno successivo ha trionfato al Festival di Sanremo fra i Big con l’iconica ‘Occidentali’s karma’ e “la scimmia nuda che balla”. Il 42enne cantautore carrarino mancava dal Teatro Ariston da diversi anni e ora torna con il brano ‘Viva la vita’. Una canzone che prosegue nel solco ottimista e quasi un po’ “filosofico” tipico proprio di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo

Recentemente il cantautore di Carrara è entrato nel merito della spinosissima questione “Autotune sì o autotune no”? Un tema ormai dibattuto quasi quotidianamente tanto dagli addetti ai lavori del mondo musicale quanto dal pubblico. D’altro canto, si tratta di uno strumento che può modificare in maniera sostanziale un’esibizione, avendo il potere di “intonare” una voce. “Come si fa a stabilire se è effetto vocale o correttore? Si rischia confusione. Paradossalmente, quelli che non lo usano, come me e pochi altri, e che magari sono anche intonati, rischieranno di sembrare stonati se ci saranno delle piccole imperfezioni legate all’esibizione” ha spiegato.

Non è mancata una frecciatina: “L’autotune andrebbe tolto. Il fatto è che poi molti non potrebbero cantare dal vivo”.