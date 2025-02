Francesca Valiani: chi è la moglie di Jovanotti e madre della figlia Teresa

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini è il super ospite della serata inaugurale di martedì 11 febbraio del Festival di Sanremo 2025. L’artista, tornato in pista con il disco ‘Il corpo umano’, dopo l’infortunio che l’ha tenuto per un po’ lontano dalle scene, è pronto a dedicarsi anche alla musica live e partirà – per questo – proprio da Sanremo. Dagli anni ’90 il cantante di ‘Penso Positivo’ e ‘L’ombelico del mondo’ è legato sentimentalmente a Francesca Valiani, fotografa toscana: scopriamo qualcosa in più su di lei e sull’amore tormentato ma longevo con Jovanotti.

Chi è Francesca Valiani

Nata l'11 giugno 1969 a Cortona, in provincia di Arezzo, Francesca Valiani è cresciuta proprio in questa città. Sono state le comuni radici toscane ad aver giocato un ruolo significativo nell’unione tra lei e il cantante.

Valiani, fotografa affermata, ha collaborato a diversi progetti, tra cui la realizzazione di copertine per gli album del marito e la documentazione dei suoi tour. La sua sensibilità artistica si riflette anche nel suo profilo Instagram, dove condivide scatti che spaziano dalla vita quotidiana a momenti più intimi e personali.

La storia con Lorenzo "Jovanotti" Cherubini

Francesca Valiani e Lorenzo Cherubini si conoscono fin da adolescenti. Il loro primo incontro avvenne quando lui lavorava come DJ in una discoteca di Cortona e lei aveva 14 anni ed era molto amica della sorella di Lorenzo, Anna. “Mi venne a portare un biglietto per una serata in un locale – ha ammesso Valiani – I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio”.

Nonostante le loro strade si siano incrociate più volte, è solo nel 1994 che i due si sono legati sentimentalmente. Prima di Francesca, infatti, Jovanotti, aveva avuto una relazione con Rosita Celentano e – pare – una, mai confermata, con Valeria Marini.

Dopo anni di convivenza, la coppia ha deciso di sposarsi il 6 settembre 2008 nella Cattedrale di Santa Maria Nuova a Cortona con una cerimonia intima a cui hanno partecipato amici stretti e familiari, inclusa la loro figlia Teresa, nata il 13 dicembre 1998 a cui Jovanotti ha dedicato il brano ‘Per te’. La ragazza, fumettista professionista, negli ultimi anni ha affrontato una battaglia contro il linfoma di Hodgkin, superata anche grazie al supporto della famiglia.

Il presunto tradimento con Giuseppe Cruciani

Nel 2002 la relazione tra Francesca Valiani e Lorenzo Cherubini ha attraversato un momento di crisi a causa di un presunto tradimento da parte della donna con il giornalista Giuseppe Cruciani. Un episodio che ha messo a dura prova il loro legame.

In un’intervista, parlando dell’accaduto, Jovanotti ha dichiarato di aver compreso che il tradimento era un segnale di richiesta di attenzioni che lui non riusciva a dare a sua moglie in quel periodo e ha, inoltre, affermato che “non può esistere una grande storia d'amore senza un tradimento”, dimostrando di aver perdonato la donna che gli sta accanto.

I due, infatti, dopo aver affrontato gli errori reciproci, sono riusciti a ricostruire il rapporto. Tra i brani che il cantante ha dedicato alla moglie c’è la dolcissima ‘A te’, uscita nel 2008, dieci anni dopo le nozze.

Oggi, Francesca Valiani e Jovanotti rappresentano una delle coppie più solide e longeve del panorama musicale italiano e dimostrano che l'amore può superare le avversità e rafforzarsi nel tempo.