‘Fango in paradiso’ di Francesca Michielin: di cosa parla la sua canzone di Sanremo 2025

Francesca Michielin è “Miss secondo posto” al Festival di Sanremo. Due per lei le partecipazioni sino ad oggi ed altrettanti secondi posti ottenuti: nel 2016 con ‘Nessun grado di separazione’ e nel 2021 con ‘Chiamami per nome’ in duetto con Fedez. Quest’ultimo risultato, va sottolineato, potrebbe essere considerato falsato a causa dell’insistenza da parte di Chiara Ferragni, all’epoca moglie di Fedez, nel sostegno social al marito. In realtà, la performance di Francesca Michielin – la cantautrice di Bassano del Grappa ha quasi letteralmente preso per mano il compagno di esibizione durante la canzone sul palco – avrebbe comunque meritato il podio.

Al Festival di Sanremo 2025 Francesca Michielin sale sul palco con ‘Fango in paradiso’: “E’ una canzone d’amore. E’ una storia finita o che in qualche modo sta finendo e, sostanzialmente, c’è tanto struggimento. Uno dirà ‘Vabbè le canzoni d’amore le cantano tutti’, ma in realtà una canzone d’amore così non l’avevo mai scritta né mai interpretata. L’immagine che può descrivere questa canzone secondo me è l’edera, che è anche presente nel testo ed è una pianta rampicante, qualcosa che va a ricoprire le cose. E, anche se è mega affascinante anche sulle abitazioni, ti dà un senso di un luogo anche magari disabitato, di un luogo dove non ci si frequenta più, dove non ci si parla più. Quindi questa disabitudine che si crea nella relazione”.

Secondo i maggiori siti di scommesse, le possibilità di vittoria finale di Sanremo 2025 da parte di Francesca Michielin sono basse: un suo successo al Festival verrebbe pagato 50 volte la posta.