Sanremo 2025, Francesca Michielin col tutore: “Sono caduta ancora sulle scale dell’Ariston”

Sanremo, 9 febbraio 2025 - Francesca Michielin è caduta sulle scale dell'Ariston e si è fatta male a un gamba. La cantante ha postato sui suoi account social una foto che la ritrae sdraiata in un van con un pupazzo della Michelin in braccio e il tutore alla gamba destra, che avvolge polpaccio e caviglia.

Francesca Michielin con il tutore alla gamba: "Sono caduta anche stavolta sulle scale dell'Ariston"

Lei stessa racconta, citando il titolo del suo brano in gara a Sanremo 2016, con l'ironia che la contraddistingue: "Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell'Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire".

L'artista, in gara quest'anno con il brano “Fango in paradiso”, ha mantenuto intatto l'entusiasmo per la gara dove nella serata dei duetti si esibirà anche con Rkomi in "La nuova stella di Broadway", di Cesare Cremonini.